Žena se na Manhattanu pokusila za 40 minut vyloupit čtyři banky

Žena nejprve vstoupila do pobočky Bank of America. Pokladníkovi za přepážkou podala lístek s výzvou, aby jí vydal peníze. Tvrdila, že má zbraň, tu ale neukázala. Žádnou hotovost nedostala.

O tři minuty později to zkusila v bance Capital One, kde byla sice spatřena s lístkem, ale pokladníkovi ho nakonec nedala.

Další finanční institucí na řadě se stala Apple Bank, kde lupička vzkaz předala, ale peněz se nedočkala. „Když nedostala žádné peníze klidně odešla. Vypadala, jako by věděla, co dělá,“ popsal podle serveru The Daily Beast Mohamed Ali, asistent manažera, který se ženou komunikoval.

Lupička nakonec uspěla až v posledním ústavu, v Chase Bank, odkud si odnesla v přepočtu 66 000 Kč.

Všechny čtyři banky leží v dolním Manhattanu a jsou od sebe vzdáleny necelý kilometr. Incident se stal mezi 11:17 a 11:57 místního času, uvedl mluvčí policie.

Policie podezřelou ženu popsala jako černošku oblečenou do mikiny s kšiltovkou s nápisem NY, další podrobnosti o ní nejsou známy. Policie pokračuje ve vyšetřování.