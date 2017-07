Od Antarktidy se odlomila obří kra, je větší než Moravskoslezský kraj

„Jedná se o velkou událost zejména kvůi rozměrům kry, která nyní driftuje pryč od pobřeží Antarktidy,“ sdělila serveru The Guardian Anna Hoggová z univerzity v britském Leedsu.



Kra se odlomila od šelfového ledovce Larsen C, který má tloušťku asi 350 metrů a nachází se v západní Antarktidě. Vědci u něj sledovali nepříznivý vývoj po mnoho let. Obavy vzrostly v roce 1995, kdy se od Antarktidy oddělil příkrov Larsen A. O sedm let později potkal stejný osud Larsen B (podrobně na stránkách NASA).



Trhlina se začala prudce zvětšovat v prosinci. Jak fungují „krajinotvorné“ procesy v Antarktidě?

Trhlina u ledovce Larsen C se začala podle výzkumníků prudce zvětšovat v prosinci loňského roku. Jen za několik týdnů se prodloužila o osmnáct kilometrů, ukazují snímky NASA. Vědci upozorňují, že neexistují důkazy, které by spojovaly odlomení kry se změnou klimatu. Nyní bádají, jaký vliv bude mít odtržení na zbytek ledového příkrovu v oblasti.

The Larsen-C rift opening over the last 2 years from #Sentinel1 pic.twitter.com/MT9d3HAw1M — Adrian Luckman (@adrian_luckman) January 31, 2017

Vůbec největší kra v historii dostala označení B-15. Od největšího šelfu v Antarktidě se oddělila v březnu 2000. Na délku měřila 295 kilometrů, na šířku 37 kilometrů. Zaujímala plochu jedenáct tisíc čtverečných kilometrů a velikostí se tak vyrovnala Středočeskému kraji.



Postupem let se kra rozpadla na několik částí. Některé odpluly stovky kilometrů od místa oddělení (na trasu se můžete podívat zde). Pozůstatky kdysi největší kry v moři pluly ještě v roce 2015, jak ukázaly snímky NASA.



Podívejte se na snímky z ledna letošního roku, na kterých je vidět prasklina podél podél šelfového ledovce Larsen C: