Slovenská policie obvinila šéfa krajní pravice Kotlebu z extremismu

14:28 , aktualizováno 14:28

Slovenská policie obvinila Mariana Kotlebu, šéfa krajně pravicové Lidové strany Naše Slovensko, z extremismu, informoval server Plus JEDEN DEŇ. Kotleba v březnu předal sociálně slabé rodině šek ve výši 1488 eur. Číslovka přitom odkazuje na neonacismus. Banskobystrickému županovi hrozí trest vězení od šesti měsíců do tří let.