Žalobce: Obvinění ze zapálení vzácného kostela plánovali další zločiny

Jeden z těchto obviněných je mladistvý, druhému je podle dostupných informací 18 let.



Důvodem, proč státní zastupitel podal návrh na vazbu, je u jednoho z obviněných možnost, že by se kvůli hrozbě vysokého trestu (až 15 let vězení) vyhýbal trestnímu řízení, ale také to, že by obvinění mohli pokračovat v trestné činnosti.

Není známo, že by už něco spáchali před zapálením kostela. „Předtím ne, ale plánovali něco potom. Prozatím to je všecko, co mohu říct,“ řekl Šára. Motiv činu zatím není jasný. „Doufám, že dneska zjistíme něco bližšího,“ řekl státní zástupce.

Třetí obviněný je vyšetřován na svobodě a státní zastupitelství u něj návrh na vazbu nepodalo. „Byl to takový okrajový pachatel a byl to spíš pomocník, který víceméně pomohl odhalit tu trestnou činnost,“ řekl Šára.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel v noci na středu. Pocházel z 16. století, mnoho jeho vybavení bylo původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl za 4,3 milionu korun zrekonstruován. Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná.

Záhy po požáru se začalo uvažovat o obnově kostela. Většinu nákladů by měla pokrýt pojistka, o další náklady je připraveno podělit se ministerstvo kultury a město, připravuje se také veřejná sbírka a počítá se s příspěvkem vlastníka památky, tedy místní farnosti.

Oheň kostel zcela zničil (2. srpna 2017):