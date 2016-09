Korte uznal, že zprávy od Babiše ve Sněmovně jsou. Ministr o omluvu nestojí

„Své povinnosti si plníme,“ reagoval ve čtvrtek ministr Babiš. Postup poslance Korteho označil na tiskové konferenci za skandální. „Bylo by dobře, kdyby nepokračoval v té kampani. Nenecháme se šikanovat,“ řekl ministr financí.

„Vaše veřejná vystoupení, podpořená předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, při kterých jste opakovaně prezentoval zjevné nepravdy o údajném neposkytování zpráv o použití operativně pátracích prostředků Celní správou ČR, považuji za hrubé zneužití tohoto významného kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny k předvolebnímu politickému boji,“ napsal také Babiš v otevřeném dopise Kortemu.

Babiš doporučil poslanci za TOP 09 protialkoholní léčení

„Poté, co tato závažná podezření vysvětlíte, Vás zároveň žádám o veřejnou omluvu stejného důrazu, jakého dosáhlo křivé obvinění mé osoby od Vás i pana předsedy Kalouska. Jsou-li tyto závažné manipulace, ať už motivované politickým bojem, či špatným fungováním Vaší komise, jediným prostředkem, jakým chcete hájit tradice, prosazovat odpovědnost a dosáhnout prosperity v naší zemi, je mi to velice líto,“ napsal. Na tiskové konfererenci ale řekl, že omluvu od Korteho už nestojí. Podle něj by měl poslanec za TOP 09 jít na protialkoholní léčení.



Babiš už v úterý na tvrzení, s nímž Korte a šéf TOP 09 Miroslav Kalousek přišli, že neposílá do Sněmovny zprávy o odposleších, reagoval, že jde o lež. A hnutí ANO rozeslalo novinářům kopii doručenky jedné ze zpráv o odposleších, která byla poslána do Sněmovny.

Doručenka ke zprávě o odposleších do Poslanecké sněmovny, kterou zveřejnilo hnutí ANO.

S dvoudenním zpožděním teď poslanec TOP 090 Korte přiznává, že to tak skutečně je. Spor poslanců kvůli zasílání či nezasílání zpráv o nasazení odposlechů celní správou za éry ministra Babiše podle Práva dosáhl „ostudných rozměrů“. Poslanci, kteří měli zprávy kontrolovat, totiž neznali zákon, takže se po těchto informacích od celníků, které dostávali, ani nepídili.

Korte listu přiznal, že ve sněmovním trezoru pro utajované dokumenty jsou dvě zprávy od celníků podepsané Babišem, a další ještě z dob, kdy byl ministrem Kalousek. Problém je v tom, že dokumenty celní správy převzaté bezpečnostním ředitelem dolní komory zůstaly v trezoru a na stůl komise se nikdy nedostaly.

„Já nejsem od toho, abych něco hledal v útrobách Poslanecké sněmovny,“ řekl Korte s tím, že příslušný pracovník, který už ve Sněmovně kvůli odchodu do důchodu nepracuje, mu měl materiál předat, což neučinil. Korte podle Práva také připustil, že členové komise nevěděli o paragrafu celního zákona, který výslovně stanoví povinnost celní správě zasílat pravidelně její zprávy o nasazení operativní techniky sněmovní komisi.



Přesto si stojí za svým. „Trvám na tom, že ministr financí porušil zákon,“ prohlásil. Zákon ukládá povinnost předkládat zprávy o použití odposlechů dvakrát ročně, za Babiše podle něj přišly vždy za celý předchozí rok. A to za roky 2013 a 2014. Za loňský podle Korteho nic nedorazilo. Na čtvrtek svolal jednání komise, kde by se měli členové do zaslaných zpráv od celníků začíst.

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová ve čtvrtek na tiskové konferenci po boku Babiše řekla, že zpráva byla posílána sice jednou - ale vždy se dvěma přílohami. „Zpráva za rok 2016 bude do Sněmovny předána příští týden, celní správa ji v těchto dnech dopracovává,“ uvedla už v úterý mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Babiš ve čtvrtek řekl, že to udělá ještě tento týden.