MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Bagety pro poslance a Okamurova selekce

Pondělní nečekaná schůze Sněmovny ke kauze lithium, která se kvůli rekonstrukci jednacího sálu odehraje v provizorních prostorách, vyvolala hotové manévry. Oddělení gastronomie rozeslalo poslancům jízdní řád, jak přesně bude mít ten den otevřeno která parlamentní hospoda a kde bude možné zakoupit obložené chlebíčky, bagety, ovoce a zákusky. Hospody pojedou do 10 večer, kavárna Demokracie bude otevřena ještě hodinu po ukončení jednání, i kdyby se schůzovalo do rána. Na večerní stravování však neradno spoléhat, jízdní řád rozeslal šéf gastronomického oddělení Josef Nevečeřal.

Senát jednal o lithiu už ve středu, ale důrazně se proti tomu ohradil senátor STAN Jan Horník: „Je to těžké politikum, které na plénum Senátu vůbec nepatří.“ Neměl by Horníkovi po třinácti letech v Senátu někdo říct, že parlament je politická instituce, takže jí jednání o politických věcech přísluší? Nehledě na to, že jako Horník by senátor k dolování lithia měl mít blízko.

Lidovec Marian Jurečka se v debatě na iDNES.cz pochlubil: „Dali jsme domácnostem navíc 5,5 miliardy a podívejte se, po řadě let začala porodnost růst!“ Prachy jako afrodisiakum? Není to nic proti tomu, který vzhlíží nad všemi lidovci? (Ne Bělobrádek, míněn ten ještě nad ním...)

Přitom lidovci, všechna čest, snaží se, nekecají a makají. Třeba Jurečka má pět synů (asi ho už státní dotace pětkrát vzrušily), starý lidovecký harcovník Jiří Stodůlka zase tento týden ohlásil už deváté vnouče, přesněji vnučku Moniku.

O něco lépe, tedy s mužským přírůstkem, dopadl ve čtvrtek Vít Rakušan, středočeský lídr STAN a syn bývalého senátora ČSSD Jana Rakušana. Druhá žena, druhé dítě, po dceři Agátě teď syn Matěj. Jen to plánování – kdo to kdy viděl rodit v nejvíc horké fázi volební kampaně?

Katalánská nákaza je tu. V předzvěsti koalice Babiš–Okamura–Filip zveřejnila své plány pražská jednička ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová: „Dostavíme na dvojce hradby a vyhlásíme Svobodný stát Vinohrady – Nové Město – Vyšehrad – Nusle. Už začínám psát preambuli ústavy.“ Zrovna pistolnici Černochové je radno věřit, ta není tak zženštilá jako katalánský premiér Carles Puigdemont.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán by měl zastavit vlnu poraženectví na svém úřadě. V souvislosti s žádostí o vydání ruského hackera, o níž má rozhodnout ministr, jeho mluvčí Tereza Schejbalová uvedla: „Vzhledem k blízkým volbám je velmi nepravděpodobné, že by to byl ještě ministr Pelikán.“ Nebo snad ministr míří výš?

ČSSD by měla těsně před volbami svého bývalého předsedu hlídat, možná ho i někam zavřít. Bohuslav Sobotka těsně před dnem D vyhlásil, že by Česko mělo přijmout euro, co nejdříve to půjde. To si vzhledem k popularitě eura mezi Čechy nemyslí už ani kdysi nadšený eurofederalista Lubomír Zaorálek, o socialistickém národovci Milanu Chovancovi ani nemluvě.

Co (Pi)Tomio Okamura činí, dobře činí - a vždycky mu to přinese politické body. Naposledy jeho SPD odpovídala novinářům, kteří chtěli být přítomni v jejím volebním štábu, slovy: „Při selekci jsme brali v potaz, jakým způsobem se daná média po celé volební období vyjadřovala o našem hnutí.“ Máme se na co těšit.