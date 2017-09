MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Boubelky Radka Johna a ministryně namodro

Ve středu zasedla Poslanecká sněmovna v současném složení naposledy. A podle všeho už byl nejvyšší čas tento ansámbl rozpustit. „Jeden komunista mi tento týden na chodbách Sněmovny dvakrát řekl: Ahoj. Dosud jsme si vykali. Volební období končí, mravy se uvolňují,“ popsal závěrečnou dekadenci poslanec TOP 09 Jiří Koubek.



Ale křivdil by Sněmovně ten, kdo by se domníval, že se tam teď měsíc nic dít nebude. Třeba v úterý tam proběhl zajímavý kulatý stůl na téma Řešení nedostatku dřeva pro nábytkářský průmysl. Ostatně ani poslední den na schůzi se neřešily žádné čučky, o čemž svědčí třeba Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operacích NATO Joint Enterprise v Kosovu a Resolute Support v Afghánistánu.

Ještě letos v květnu byla Karla Šlechtová blond. Na tenhle přeliv ale už zapomeňte.

Šéf poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch se tak dojemně loučil se Sněmovnou, že ve svém posledním projevu popletl i název vlastní strany: místo Úsvitu – Národní koalice poděkoval kolegům za Úsvit – Národní demokracii. Ale ono je to vlastně jedno, byl to beztak poslední záchvěv téhle zvláštní party.

Ministryně Karla Šlechtová si nabarvila vlasy namodro a je na to náležitě hrdá. Kromě toho, že to šla hned ukázat svému velkému politickému ctiteli na Hrad, také požádala MF DNES, aby už nepoužívala její fotku s blond vlasy. Analytici si zmodrání vysoké političky ANO vysvětlují tak, že se možná stane první spojkou v povolebních koaličních jednáních. Hádejte, s kým asi?



Radek John má míry v oku.

S tím, že byl předsedou strany a ministrem, naloží každý jinak. Třeba někdejší ministr vnitra a šéf Věcí veřejných Radek John teď v pondělí předsedá porotě finálového večera Miss Prima křivky, tedy soutěže krásy baculek a boubelek.

Kromě toho, že se šponují na maximum volební sliby, děje se totéž i s volebními průzkumy. V posledním šetření společností Median a Kantar TNS odhad jen u prvních deseti stran na pásce dosáhl 151 procent. Tak abychom nemuseli zřídit ještě jeden parlament!



Poslanec ANO Martin Komárek vysvětloval svůj konec v politice slovy: „Vedení strany mě třikrát požádalo, abych kandidoval, a já jsem třikrát ve vší zdvořilosti odmítl.“ Rádio Jerevan k tomu dodává: v podstatě je to úplná pravda, jenom to nabízené místo na kandidátce bylo tak nízko, že na ně člověk bez brýlí ani nedohlédl.

V roce 2013 ještě bylo Martinu Komárkovi veselo.

Bolestínek Tomio Okamura už zase v televizi v přímém přenosu plakal, že ho MF DNES ignoruje a nedává mu žádný prostor. Největší český vlastenec už asi zapomněl na to, jak ho tento list před pár dny žádal o velký rozhovor – a on to odmítl. Asi by si měl doma sednout a při sklence saké a šrůčku uzeného si v klidu rozmyslet, co vlastně chce.