Koordinátorka pátraní pro Impuls: Letos se pohřešovaly už dva tisíce dětí

Největší položku mezi pohřešovanými dětmi tvoří krátkodobé útěky z ústavů.

„Podle celkové statistiky je to ke dnešku za letošní rok kolem dvou tisíc pohřešovaných dětí. Z toho je aktivních minimum. 90 procent tvořily krátkodobé opakované útěky z ústavních zařízení. Co se týče pátrání po dítěti v ohrožení, kdy se informuje veřejnost a žádá se o pomoc, tak tam je to k dnešnímu dni za rok 2017 celkem 12 dětí,“ řekla Impulsu Binková.

Rozhovor s Petrou Binkovou



Aktivní pátrání po pohřešovaných dětech pokračuje tak dlouho, dokud policisté nacházejí nové informace. I když se dítě nedaří najít v databázích zůstává. Faktem však je, že když je dítě nezvěstné několik let, zpravidla se jej už nepodaří nalézt.

„Takový případ si nevybavím, přesto pevně doufám, že může nastat. Aktivně se pátrá pořád, pokud jsou nové informace. V případě, že nové informace nepřicházejí, pátraná osoba zůstává s příznakem ‚pohřešované‘ po dobu dvaceti let, ale v archivu zůstává každá osoba až do 99 let věku,“ vysvětlila Binková.