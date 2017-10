Anonymní zdroje a výzvy k rezignaci. Partaj Mayové svírá boj o moc

Situace na britské politické scéně má do stability daleko. Od červnových parlamentních voleb se zejména konzervativci potýkají s drhnoucím vyjednáváním brexitu i stranickými spory.

Náladu neuklidnil ani nedávný sjezd Konzervativní strany, na kterém Mayovou trápila nejen hlasová indispozice, ale také údajná rebelie ministra zahraničí Johnsona (více zde).

Ten ještě před sjezdem publikoval svou vizi brexitu, která se rozchází s plány týmu okolo Mayové a ministra pro brexit Davida Davise. Pod tlakem však později prohlásil, že za Mayovou stojí. V následujících dnech do médií prosákla celá řada zpráv od dobře informovaných zdrojů z okolí ministra zahraničí, které uváděly, že Mayová se chystá Johnsona vyhodit, ale on je připraven na rebelii a rezignaci odmítne. Informoval o tom server The Telegraph.

Johnsonovi však došla trpělivost a ve společné diskuzní skupině konzervativních poslanců na aplikaci WhatsApp údajné anonymní zdroje vyzval, aby přestaly vynášet smyšlené informace a nemluvily jeho jménem, uvádí server The Guardian.

„V Telegraphu a Sunu jsem četl spoustu vyjádření od mých údajných přátel a spojenců. Já ale netuším, o koho jde. Nevím, jestli to jsou skutečně moji přátelé nebo spojenci, nebo zastupují nějaké podvodníky. Od srdce nesouhlasím se vším, co řekli,“ dodal Johnson.

Kritika ministra financí

Otázka loajality Johnsona k Mayové není v britských politických kruzích ničím novým. Řeší se v podstatě od překvapivého jmenování Johnsona do funkce ministra zahraničí krátce po referendu o brexitu (více o jeho jmenování zde). Křeslo se však začíná třást také pod konzervativním ministrem financí Philipem Hammondem.

Část konzervativních poslanců vedených Bernardem Jenkinem a Nadine Dorriesovou tvrdí, že současné ministerstvo financí vede Británii k nevýhodné brexitové dohodě s EU a v podstatě jen slepě následuje požadavky unijních vyjednavačů. „Jen legitimizují ekonomické výhrůžky z EU,“ prohlásil Jenkin.

Ministerstvo financí se k těmto nařčením postavilo zdrženlivě. V tiskovém prohlášení uvedlo, že cílem Británie je „odchod z EU, celní unie i jednotného trhu do konce března 2019". Nejmenovaný konzervativní ministr k tomu dodal, že realistický pohled ministerstva financí na brexit „by neměl být považovaný za hřích“.

Hlasování o důvěře?

Třetí kontroverzi posledních dní spojenou s konzervativci má na svědomí bývalý předseda strany Grant Shapps. Ten v pátek prohlásil, že získal podporu 30 zákonodárců, kteří chtějí Mayovou dostat z vedení strany. K tomu, aby se hlasovalo o důvěře vůdci strany, je však nutná podpora nejméně 48 z 316 konzervativních členů zákonodárného sboru.

Bývalý konzervativní premiér John Major později v listu Mail on Sunday označil kritiky Mayové za egocentriky. Upozornil přitom, že neloajální konzervativní poslanci by měli s podkopáváním Mayové přestat, jinak usnadní cestu do Downing Street předsedovi Labouristické strany Jeremymu Corbynovi. Toho ve svém článku označil za marxistu.

Nejistou pozici má Mayová i u veřejnosti. Ztráta mandátů v červnových volbách naznačila, že popularita premiérky klesá (více o výsledcích voleb zde). Aktuální průzkumy ukazují, že její rezignaci považuje za řešení současné politické krize celá řada Britů. Sondáž televizní stanice Sky ukázala, že podle 35 procent dotazovaných by Mayová měla odstoupit hned.

Na druhé straně je 36 procent dotázaných názoru, že by funkci do příštích všeobecných voleb, jež by se měly konat v roce 2022, složit neměla. Podle 14 procent by tak ještě před volbami učinit měla, ale až po ukončení rozhovorů o brexitu v březnu 2019. Na 52 procent dotázaných si myslí, že Mayová je slabou premiérkou.