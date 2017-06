První prohra Mayové? Konzervativci pod tlakem posvětili potratový zákon

Čtvrteční zasedání parlamentu mohlo pro konzervativce skončit první výraznou porážkou. Původně zákon o potratech zdarma schválit nechtěli. Po volbách však mají v parlamentu za pomoci severoirské DUP jen těsnou většinu a toho využila labouristická poslankyně Stella Creasyová, která vedla kampaň za potraty zdarma, píše BBC.

Její úpravy legislativy hodlala podpořit i celá řada konzervativních poslanců, uvádí The Independent. Což věštilo velké problémy pro premiérku Theresu Mayovou. Konzervativní ministr financí Philip Hammond proto krátce před hlasováním přišel s prohlášením, že strana návrh podpoří. Konzervativci se tak vyhnuli jisté porážce, která by v prvních dnech zasedání nového parlamentu ještě posílila tlak na případné pořádání nových voleb.

Hlasování zároveň ukázalo, jak křehké bude společné vládnutí konzervativní strany a DUP. Schválení klíčových zákonů, které Mayová prosazovala v kampani, může zhatit „rebélie“ i malého počtu konzervativců. Dohoda obou stran jim dává sílu pouhých 327 mandátů v 650členném parlamentu.

DUP navíc čtvrteční hlasování zcela jistě neudělalo radost. Strana se dlouhodobě staví proti potratům a tvrdě bojuje také proti uvolňování práv homosexuálů, připomíná The Guardian. Bojovnice za ženská práva však schválení nové legislativy pochopitelně vítají.

Creasyová v parlamentní rozpravě připomněla, že ženy musí kvůli potratu cestovat mimo Severní Irsko. Náklady na zákrok se pohybují okolo 1400 liber (asi 42 tisíc korun). V Severním Irsku jsou potraty až na výjimky zakázané. Lékaři k nim mohou přistoupit pouze v případě, že je v ohrožení život matky. Na případy znásilnění, incestu nebo na zjevné deformity plodu se však výjimka nevztahuje. Mimo Severní Irsko mohly ženy až doposud podstoupit potrat pouze na soukromých klinikách.

Krize po předčasných volbách

Premiérka Mayová vyhlásila předčasné parlamentní volby v touze po posílení mandátu konzervativní strany, která před hlasováním prosazovala takzvaný tvrdý brexit. Volby však pro konzervativce skončily ztrátou parlamentní většiny (více o výsledcích voleb zde). Posílili naopak labouristé. Mayová navzdory předvolebním slibům odmítla rezignovat.

Stále se však spekuluje o jejím nástupci. V čele konzervativců i na předsednickém postu by ji v následujících měsících mohla vystřídat ministryně vnitra Amber Ruddová, ministr zahraničí Boris Johnson či ministr financí Philip Hammond. Konzervativní stranu zcela jistě čekají velké změny na podzimním sjezdu. Mayová své předsednictví podle britských médií zřejmě neobhájí.

Ve hře jsou také další volby. Po nich by se do čela parlamentu mohli podle průzkumů dostat labouristé. Pomyslné předsednické žezlo by pak zřejmě převzal lídr labouristů Jeremy Corbyn. Ten před pár dny prohlásil, že se nové volby pokusí vyvolat (více zde). V průzkumech se aktuálně těší větší podpoře než Mayová.