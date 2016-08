Chovanec: Konvičkova akce mohla upoutat teroristy, policie nepochybila

Chovanec odmítl, že by pochybili policisté. „Pokud je na místě zástupce magistrátu hlavního města Prahy, tak akci rozpouští on. Policie v této věci v tu chvíli nemá pravomoc. V centru Prahy, pokud někdo střílí do vzduchu v této době, v této mezinárodní situaci, tak je zjevné, že ta akce takovéto reakce může vybudit,“ řekl ministr v ČT a připomněl paniku přítomných turistů (více o jejich reakci čtěte zde).

Podle něj mohla demonstrace upoutat na Česko pozornost radikálů. „Osobně si myslím, že to zvyšuje riziko, protože ta akce neunikla pozornosti médií. Šířila se přes Twitter. Já nevím, co to udělá v hlavách teroristů někde v Sýrii nebo v Iráku, že si někdo na ně hraje na území hlavního města Prahy, mává jejich praporem. Je to může urazit, vybudit... Přijde mi ta akce zbytečná a hloupá. Je velká škoda, že vůbec byla,“ řekl ministr vnitra.

Doufá, že Konvička na muslimy žijící dlouhodobě v České republice minulou neděli nijak nezapůsobil. „Já doufám, že každý normální občan České republiky pochopí, že tento člověk se opravdu vymkl zdravému rozumu, a že to nebude mít vliv na radikalizaci. My jsme zatím nic nezaznamenali - snad s výjimkou jednoho zfetovaného člověka na diskotéce, který provolával Alahu akbar,“ řekl šéf resortu vnitra.



Také podle primátorky Adriany Krnáčové měl magistrát akci zakázat, považuje to za selhání jeho úředníků. Úřad ale tvrdí, že sice věděl, že na shromáždění přijedou herci-vojáci, neznal ale podrobnosti, a zakázat ho předem údajně nemohl.

Konvička přijel minulou neděli na Staroměstské náměstí na velbloudu následován terénním vozem s muži převlečenými za bojovníky Islámského státu. Vykřikovali hesla jako Alláhu akbar (Bůh je velký) a z maket zbraní stříleli do vzduchu. Až poté, co začali kolemjdoucí utíkat, magistrátní úředník ve spolupráci s policií akci ukončil (více čtěte zde).

Policie Konvičkovu akci prověřuje pro podezření z výtržnictví a šíření poplašné zprávy. Strana zelených na něho podala trestní oznámení.