„Kouřové přepadovky“ už vstupují do domů. Stížnosti chodí od sousedů

Pokuta až 20 tisíc korun hrozí od ledna na základě loni hojně diskutovaného „kotlíkového zákona“ všem, kteří nejsou schopni doložit doklad o revizi svého kotle. Spalovačům smetí či plastů pak až padesátitisícová sankce, stejně jako těm, kteří kontrolory do svého domu odmítnou vpustit.

„Na fyzické kontrole jsme byli tento týden poprvé. Uvnitř nemovitosti jsme provedli kontrolu dvou kotlů, přičemž jeden byl v pořádku, druhý ale neměl hotovou a dokonce ani objednanou revizi,“ řekl iDNES.cz vedoucí Odboru životního prostředí v Písku Miloslav Šatra.

Na prohlídku vyrazili na základě podnětu - sousedy ve dvojdomku totiž trápily zakouřené místnosti. Pro vstup do domácnosti se úředníci rozhodli, když hříšník nebyl schopen na vyzvání předložit požadované doklady.

„Vpustil nás bez problémů a neprokázalo se, že by spaloval něco špatného. Toho se ostatně stížnost ani netýkala. Případ se bude dál řešit ve správním řízení. Dotyčný si pochybení uvědomil a hledá nápravu, takže pokuta bude v řádu pár tisíc,“ dodal Šatra. Sankce do pěti tisíc je podle něj dostatečným varováním pro vstřícné hříšníky, kteří vše napraví v nejkratší možné lhůtě.

Povinnost provádět jednou za dva roky revizi kotle na tuhá paliva ukládá od roku 2012 zákon o ovzduší. Až nyní se však obcím s rozšířenou působností dostalo pravomocí dodržování vymáhat. Počet lidí, kteří revizi stále nemají ani objednanou - což zatím úředníci při kontrole berou jako polehčující okolnost - odhaduje Miloslav Šatra až na 30 procent.

„Spousta z nich to začala honit na poslední chvíli, někteří navíc mají atypické starší kotle, které byly dodávány v malých sériích, a nemohou pro kontrolu zařízení sehnat kompetentní firmu, případně by technikovi museli platit dopravu z daleka,“ nastínil Šatra problémy domkařů.

Barvu kouře srovnávají i několikrát denně

Písecká kontrola přímo v domácnosti je zatím takřka ojedinělá. Jiné městské úřady hlášení o podivné barvě dýmu ze sousedova komína zatím prověřují jen z ulice, případně si vyžádají patřičná potvrzení (více můžete číst zde).

„Během ledna jsme obdrželi čtyři podněty na nevhodný kouř od sousedů, jeden o údajném pálení oken kolegyně ve čtvrtek prověřovala v terénu, dům obcházela z venku kvůli pořízení fotodokumentace. Poté osloví majitele za účelem předložení dokumentů a až pak by následovala kontrola,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí ve městě Jeseník Regina Weiserová.

Na systematické prohlídky domů se odbor podle jejích slov nechystá.

I v Karviné pojali první měsíc platnosti zákona jako pochůzkový a osvětový. Na základě podnětů vyrážejí ke stejnému domu i několikrát denně, aby srovnali barvu dýmu s tabulkou.

„Mimo jiné z toho důvodu, že kdo začíná zatápět, může mít půl hodiny ‚jiný‘ dým a o ničem to ještě nesvědčí, takže je třeba buď počkat, nebo se vrátit jindy. Prozatím jsme nikomu upozornění neposlali a na kontrolu kotelny se neohlásili,“ uvedla mluvčí radnice Šárka Swiderová.

Ani kutnohorští úředníci zatím k nikomu domů nemuseli. Řešili pouhý jeden podnět. „A jevil se nám spíš jako sousedský spor. Pán doložil všechny protokoly, které jsme chtěli - doklad o revizi, nákupu paliva i potvrzení dalších sousedů, že je kouřem neobtěžuje,“ uvedl Vladimír Kocián z městského úřadu.

„Dvě oznámení týdně už by byla problém“

Právě nárůstu počtu sousedských schválností se bojí i Miloslav Šatra. Problém by podle něj mohl nastat už při dvou či třech oznámeních týdně, natož aby hříšníky sami vyhledávali. Už takto podle něj někdy bude nutné vyrazit do terénu o víkendu, protože po setmění se barva kouře těžko rozeznává. S tím jsou spojené náklady navíc, s nimiž podle jeho slov legislativci nepočítali.

„Pokud by se to rozmohlo, úřady to nemohou stihnout. Za dvaadvacet let, co dělám tuto práci, agenda ohromně narostla a já si nepamatuji, že bychom přijali byť jen jediného člověka. Jestliže máte dělat kontroly, musíte je udělat na úkor něčeho jiného,“ upozorňuje.

V půlce ledna ministr životního prostředí Richard Brabec mluvil o „příznivých ohlasech z měst“. „Příznivý efekt to mělo minimálně v Moravskoslezském kraji, protože podle představitelů měst těch čoudících komínů ubylo. Potvrdilo se, co jsme říkali, že na řadu lidí zapůsobí už možnost té kontroly,“ uvedl.

Předpoklad, že lidé dají kvůli pouhé hrozbě pokuty kotle do pořádku, je však podle Šatry mylný. „Pomůže to u těch, kteří mají povědomí o tom, co by se nemělo, a snahu třídit odpad. Na těch pět ze sta, kteří pálili i dřív zbytky odpadků, to nemůže působit, dokud někdo nepřijde a tu sankci jim nedá. A u nich se bude muset jít na maximální výši pokuty, jinak to nepomůže,“ dodal.