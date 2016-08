Válka s mloky. Veterina kvůli plísni kontroluje dovezené obojživelníky

V Česku zatím nebylo onemocnění prokázáno, aktuálně je choroba v Nizozemsku, Belgii, Německu či v Británii, sdělil ve čtvrtek mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal.

„V případě, že by se onemocnění v ČR prokázalo, Státní veterinární správa by okamžitě přijala příslušná veterinární opatření s cílem zabránit dalšímu šíření. Nejdůležitější je však prevence a obrovská odpovědnost samotných chovatelů a obchodníků,“ uvedl Pejchal.

Do Česka se mloci a čolci podle veterinářů dovážejí hlavně ze Spojených států amerických, v menším množství pak z Asie, zejména z Hongkongu a Singapuru. Veterináři stanovili veterinární podmínky, za kterých se můžou dovážet, nyní však začnou kontrolovat každou zásilku. Podle těchto podmínek jsou například zvířata po příchodu do ČR držená v několikadenní izolaci od ostatních. „Velmi důležité je především zabránit kontaktu dovezených exotických druhů s volně žijícími na území ČR,“ připomíná Pejchal.

Onemocnění způsobuje plíseň Batrachochytrium salamandrivorans. U čolků a mloků nejdřív způsobí infekci kůže, následují kožní léze, nechutenství a poruchy pohybu. Choroba končí smrtí zvířete.

Infekce se šíří kontaktem mezi zvířaty, infikovanou vodou, ale i mokrými předměty. Proto je podle veterinářů nutné dodržovat preventivní opatření, jako je čistit terária, ošetřovat odpadní vody dezinfekcí před vylitím do kanalizace či dezinfikovat nástroje vysoušením a teplem. Uhynulá zvířata se nemají vyhazovat do volné přírody bez dezinfekce, při zvýšených úhynech by se měli chovatelé ozvat veterinářům.