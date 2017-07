Britce vyoperovali z oka 27 kontaktních čoček, byly slepené slizem

Nečekaný objev učinili lékaři z nemocnice v anglickém Solihullu, když se chystali provést zákrok u 67leté pacientky. Během přípravy operace však v pravém oku ženy nalezli „namodralou hmotu“, kterou – jak při podrobném zkoumání zjistili – tvořilo 27 kontaktních čoček slepených hlenem.

„Šokovalo nás, že si ničeho nevšimla,“ uvedla Rupal Morjariaová, oční lékařka a spoluautorka zprávy v lékařském časopise The BMJ.

Není jasné, jak dlouho se čočky v oku střádaly. Pacientka nosila podle lékařů jednorázové měsíční čočky po dobu 35 let. Vzhledem k nálezu museli plánovanou operaci zákalu odložit, protože hrozilo riziko infekce. Později proběhl zákrok bez dlouhodobých následků, sdělila Morjariaová.

Pacientka si hromadících se čoček zřejmě nevšimla kvůli špatnému zraku a skutečnosti, že má hluboko posazené oči. „Vylíčila, že se cítila nepříjemně, jako by měla něco uvnitř oka. Ale nepovažovala to za nic, čeho by se měla obávat,“ popsala Morjariaová. V tomto případě prý uvázly čočky hluboko pod víčkem a nedaly se jen tak odhalit.

Tým lékařů se rozhodl případ zveřejnit, aby zvýšil povědomí o rizikách kontaktních čoček. „Tato pacientka měla štěstí, nicméně přílišné nošení čoček může způsobit komplikace ohrožující zrak,“ uvedla Morjariová. Podle expertů se s kontaktními čočkami musí zacházet pečlivě. Pro snížení rizika infekce doporučují s čočkami nespat a pravidelně je vyměňovat.