Přestavba „Pakulu“ se blíží. Do finále postoupilo šest velkolepých návrhů

Důvod dostavby centra za stovky milionů korun je překvapivě prostý. Přestože je KCP největším podobným zařízením v Česku, podle vedení společnosti je malé. Když se nyní rozhoduje, kde se budou konat větší kongresy, poráží Prahu Vídeň, Berlín nebo Paříž.

„Nechceme být nutně větší nebo jen tak utratit nějaké peníze, ale opravdu potřebujeme rozšíření zejména pro doprovodné výstavy, bez kterých se nyní větší kongresy a podobné akce neobejdou. Díky kongresům se do měst dostává byznys, peníze, ale také další příležitosti,“ uvedl při vyhlášení soutěže generální ředitel Roman Ray Straub.

Centrum má odborníky oceňovaný sál se skvělou akustikou, chybí mu však menší místnosti, například pro dílčí jednání účastníků kongresu. Proto bude možné novou halu rozdělit a využít pro několik akcí najednou. Zastavěna bude jen plocha na jih od budovy. Severní terasa s výhledem na Prahu zastavěna nebude, přestože se o tom původně uvažovalo.

Celkem nyní budova pojme 9 300 lidí a disponuje dvaceti sály, padesáti salonky a výstavní plochou o celkové rozloze přibližně 13 tisíc metrů čtverečních. Nová hala má vyrůst na místě sousedního parkoviště. Bude mít 5 tisíc metrů čtverečních a vyjde na 250 až 300 milionů korun. Na postupnou obnovu budovy a dostavbu nové haly má společnost připravenou více než miliardu korun. Stavět by se mohlo začít příští rok.

Do prvního kola soutěže bylo přihlášeno 76 návrhů, z nich na jaře porota vybrala šest, které postoupily do druhého kola a které autoři dopracovali. Mezi úspěšnými návrhy jsou dva od českých ateliérů, dva od španělských a po jednom od Němců a Kanaďanů.

Přestavby se v Evropě daří

„Jsem ráda, že se v mezinárodní soutěži sešlo tolik kvalitních návrhů a můžeme vybrat takový, který celý ten prostor výrazně pozvedne. Kongresové centrum nemá nyní dostatečné kapacity a já si samozřejmě uvědomuji, že kongresový turismus je pro město velmi důležitý,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Více než polovina návrhů přišla podle architekta a člena poroty Petra Hlaváčka ze zahraničí.

Fakta Palác kultury vznikl na konci 70. let, slavnostně byl otevřen v roce 1981

Sloužil hlavně jako sjezdový palác pro Komunistickou stranu Československa

V roce 1995 byl přejmenován na Kongresové centrum a na konci tisíciletí proběhla generální rekonstrukce a první dostavba, která areál rozšířila o moderní hotel.

Dnes je v povědomí spíše jako koncertní síň, kde účinkují mezinárodní hvězdy nebo kde se hrály slavné muzikály.

„Myslím, že to je tím, že zvláště pro zahraniční účastníky je to místo jakousi branou do vlastního historického města a že vnímají potenciál celého prostoru včetně severní terasy. Navíc v celé Evropě probíhají často velmi úspěšné přestavby a dostavby objektů ze šedesátých a sedmdesátých let,“ řekl Hlaváček.

V mezinárodní porotě kromě Petra Hlaváčka a Adriany Krnáčové zasedli zástupci KCP, pražského magistrátu, architektů či Prahy 4. Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Cena pro první místo je 1 000 000 korun, mezi druhé a třetí místo a neoceněné návrhy z druhého kola se dále rozdělí 2 000 000 korun.

Návrhy si mohou prohlédnou všichni zájemci o moderní architekturu. V úterý večer začíná vernisáží v Malém sále Kongresového centra výstava, která až do 5. října představí všechny projekty. Otevřeno je od 12 do 19 hodin. K výstavě je připraven i bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek budovy nebo nové knihy o KCP.