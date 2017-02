Ministři a šéfové byznysu diskutují, kam má Česko směřovat

„Jsem přesvědčen, že osud České republiky je těsně spojen s osudem Evropy a Evropské unie a měli bychom to vždy mít na paměti, že český národní zájem je spojen s tím, jaké budou budoucí vztahy Evropy a Spojených států. Jaké budou vztahy Severoatlantické aliance, jak se bude vyvíjet severoatlantické partnerství,“ uvedl jeden z řečníků prvního panelu, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Český národní zájem I. panel

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí

Marian Jurečka, ministr zemědělství

Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky

Jiří Rusnok, guvernér ČNB

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Vlastislav Bříza, majitel firmy Koh-i-noor II. panel

Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce

Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ

Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny

Pavel Nepala, managing partner společnosti Renomia

Konference s názvem Český národní zájem se sešla na jeho „domácí půdě“ - v Černínském paláci na pražské Malé Straně. Pozvání přijali mimo jiné ministr financí Andrej Babiš (ANO), ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního Kanceláře prezidenta republiky, guvernér ČNB Jiří Rusnok či majitel firmy Koh-i-noor Vlastislav Bříza.

I v Černínském paláci zazněly stížnosti na nedostatek pracovních sil, který podvazuje možnosti ekonomického růstu země.

„Tady nejsou lidi na práci. Dneska je to velký problém pro naše firmy. Úřady práce nemají, co nabídnout. Není to žádný dumping, prostě nejsou lidi. Naši lidi nechtějí pracovat, tak proč by tady neměli pracovat Ukrajinci nebo Vietnamci? To jsou naše hlavní problémy a samozřejmě byrokracie,“ komentoval situaci na pracovním trhu Babiš.

„Daně chci předvídatelné, stabilní. Pro snižování prostor, myslím si, že tady je,“ dodal ministr financí.

Tématy konference jsou kromě ekonomického patriotismu, či efektivity výběru daní také pohled na „souboj“ Evropská unie vs. národní stát a také možnosti budování silné střední třídy.