Češi vstoupili do roku 2017. Čeká je řada změn i parlamentní volby

Hlavně ve velkých městech začali lidé slavit už v podvečer, například v Praze nebo v Brně to podle explozí pyrotechniky chvilkami vypadalo, že rok 2017 dorazil do Česka o několik hodin dřív.

V městských ulicích bylo vidět zároveň víc policistů. Vedení policie zesílilo kontroly už po teroristickém útoku v Berlíně a na poslední den roku poslalo do terénu další lidi. Policie ale zároveň dopředu uklidňovala, že nemá žádné informace o nějaké hrozbě.

„Opatření jsou ryze preventivního charakteru. Policie v současné době nedisponuje žádnými informacemi o konkrétním bezpečnostním riziku,“ informovala mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. V Praze poslala do ulic policie několik set lidí, v pohotovosti byli i pyrotechnici se speciálně vycvičenými psy.

Víc policistů bylo i v Brně, kde úřady nechaly uzavřít pro automobilovou dopravu centrální náměstí. „Příjezdové cesty k náměstí Svobody jsou neprůjezdné a hlídané, v ulicích jsou policisté v uniformách i kriminální policie ale také hlídky s dlouhými zbraněmi,“ potvrdil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Posílené služby mají i záchranáři. „Třeba v Praze navýšila záchranná služba podle mluvčího Dominika Horna o 45 procent počet posádek. Po třech stanovištích má na Václavském a Staroměstském náměstí, kde se očekávají největší oslavy. „Dosud jsme zaznamenali několik drobných poranění při zacházení s pyrotechnikou a v souvislosti s konzumací alkoholu,“ řekl Horn.

Rok plný novinek

Rok 2017 přináší řadu změn. Zvyšovat se má například daňová úleva na druhé a třetí dítě, vyšší bude i školkovné (detaily zde). Přidáno by měli dostat i senioři, v průměru by to mělo být o 309 korun měsíčně.

Na druhou stranu se zavádí některé přísnější kontroly. Od ledna budou mít úřady například možnost zkontrolovat, čím lidé doma topí a pokud někdo odmítne úředníky do své domácnosti pustit, bude mu hrozit až padesátitisícová pokuta.

Sněmovnou také už prošel protikuřácký zákon a počítá se, že zákaz kouření začne platit od konce května. Zákon ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman (více o zákonu zde).

Od 1. března se spustí druhá fáze elektronické evidence tržeb. Od tohoto data se bude EET týkat i maloobchodu a velkoobchodu. Během roku by se pak měla rozeběhnout účtenková loterie, která s EET souvisí (více zde).

Na podzim pak proběhnou parlamentní volby, ve kterých se čeká především souboj mezi ČSSD a ANO (více zde).