KOMENTÁŘ: Sobotka ve vleku svých poradců

Po neúspěšné změně programu a snaze vytvořit na sociálních sítích „nového Sobotku“ přichází na řadu boj proti Babišovi.

Premiér Bohuslav Sobotka bojuje o všechno. Možná ani ne tak on, spíš jeho rádce Radek Pokorný, ale činí tak s maximální urputností. Až se společně dopouštějí jedné boty za druhou. Pojďme si to shrnout. Průzkumy volebních preferencí stabilně vykazují slabou podporu ČSSD, s čímž si předseda strany evidentně neví rady. Navenek se sice dál zubí, ale uvnitř ho musí svírat nepříjemná tíseň. Kdyby v podzimních volbách dostal 16 procent hlasů, jak ukazuje nejnovější volební model CVVM, dalo by se to považovat za pěkný výprask. A tak byli do služby povoláni zahraniční poradci, aby s tím něco udělali.

Nejprve se Sobotka vytasil s úplně novým levicovým programem, čímž popřel všechny předchozí snahy udělat z ČSSD „moderní levicovou stranu západního střihu“, která by se líbila především mladším voličům z větších měst.

Pak přišla na řadu snaha o osobnostní proměnu. Samozřejmě virtuální. Nástrojem se měly stát sociální sítě, kde chtěl premiér konkurovat dravému a lidovému stylu Andreje Babiše. Bylo z toho jedno „ojebat“ a tím celý příběh skončil. Sobotkovy tweety jsou už zase zajímavé asi jako zadní strana jízdenky na MHD.

Takže tu máme pokus třetí - a zjevně poslední. Protože když spadnou Sobotkovy preference pod 10 procent, budou muset i ti hluší a slepí v ČSSD přemýšlet o tom, kde jejich strana po volbách skončí. Budou to mít o to těžší, že Sobotkovi pomáhají vyhánět z partaje ty, kteří si už předsedovy vyčerpanosti dávno všimli. Likvidovat vnitrostranickou opozici se minimálně z dlouhodobého hlediska nevyplácí.

A přesně to se v ČSSD nyní děje.

I proto teď Sobotka obrací pozornost na Babiše, jehož hnutí mu v průzkumech uniká za horizont. Premiér a jeho poradci se zřejmě domnívají, že když ho dostanou z vlády, bude po problému. Jenže to je omyl. Prostý volič přemýšlí takto: „Proč si vzal Babiše do koalice? Proč z něj udělal ministra financí? Proč s ním vládl tři a půl roku? A proč ho teď najednou likviduje?“ Na žádnou z těchto otázek nebude Sobotka schopen uspokojivě odpovědět.

Výsledek bude stejný jako při předchozích pokusech něco se Sobotkou udělat.

Nula. Nebo dokonce záporný, jak ukazují čísla z průzkumů. Zkrátka platí, že současná bída ČSSD není způsobena špatným programem, absencí premiérových emocí, vnitrostranickou opozicí ani Babišem. Za současnou bídu ČSSD může pouze a jedině Sobotka a jeho nejbližší poradce Radek Pokorný. To sice valná většina voličů netuší, ale ve věci to nehraje žádnou roli. Prostě je to tak.

Taktéž platí, že se Sobotkovi hrubě nevyplatí vytahovat proti Babišovi firmu, které se na nátlak ČSSD a jejích opozičních spojenců musel zbavit. Protože když se řekne Agrofert, bude seznam firem na pažbě předsedy vlády mnohem delší. Stačí si připomenout aktuálně zhroucené OKD, přidat k tomu ČEZ nebo třeba ČSOB, která svého času posílala své lidi na ministerstvo financí, aby to pan ministr zvládl.

Podtrženo a sečteno: Sobotkovi už nepomůže nic. A co ČSSD? To už je asi jedno.