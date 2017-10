MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Veselá trojka s Bělobrádkem a chuť Miloše Zemana

Ministr spravedlnosti z hnutí ANO Robert Pelikán zle hazarduje se svou politickou budoucností. Na ústavně-právní výbor Senátu přišel ve středu varovat před přijetím prý protiústavního legislativního zmetku, tedy novely zákona o hospodářské komoře. Není známo, zda se Pelikán podíval, kdo je pod tímto návrhem podepsán: jedním ze sedmi autorů je i poslanec Andrej Babiš. A výbor zákon opravdu potopil. Sauronovo oko teď bude jistě Pelikána sledovat o to bedlivěji.

Lidovci sice v průzkumech balancují kolem pěti procent, ale předsedu Pavla Bělobrádka to zatím neodradilo od toho, aby raději brzdil se svým svérázným smyslem pro humor. Naposledy tento týden odpovídal na otázku, co by dělal, kdyby některé jeho dítě bylo homosexuální. A odpověď? „Říkal jsem manželce, že to chce deset dětí, aby se alespoň tři povedly.“

A nonkonformní šéf KDU-ČSL ještě jednou. Jeho volební, hradecký kraj je polepen plakáty s lechtivými nápisy: „Zvu vás na Veselou trojku. Pavel Bělobrádek.“ Účast je prý zdarma, ale je třeba se předem nahlásit. Proti gustu žádný dišputát.



Svým smyslem pro humor dává vlastní straně zabrat i předseda Miroslav Kalousek. „Žertovat se zastřelením politika není slučitelné s konzervativními hodnotami. Omlouvám se svým přátelům za jiné,“ ohradil se třeba poslanec TOP 09 Jiří Koubek proti volebnímu spotu, v němž bavič Petr Čtvrtníček odpráskne Kalouska puškou se zaměřovačem (další spoty najdete zde). Dost černý humor, navíc do toho zrovna ten magor z Las Vegas – no, úplně se to nepovedlo.



Naše sesterské Lidové noviny přinesly ve čtvrtek článek s palcovým titulkem „Zeman rázně omezil pití“. Prezident ale na sobě takovou nehoráznou pomluvu nenechal a během návštěvy Ústeckého kraje vše dementoval: „Není pravda, že bych přestal pít alkoholické nápoje, piji je dál s neutuchající chutí.“ Tak hlavně pozor na virózy, na podzim to bývá pěkný prevít!



Když už šéf ODS Petr Fiala vysloveně nestrhává davy, rozhodl se zvýšit svůj záběr jinak. V různých verzích volebních spotů vystupuje jednou v kravatě, jednou bez, jednou v brýlích kulatých, jindy v hranatých. Těšíme se na variantu v montérkách, ve slipech a s piercingem ve rtu.



Hnutí STAN zřejmě pořád očekává obrovský volební zisk. Lze tak usuzovat z toho, že jeho mluvčí oficiálně sezval novináře na společné sledování sčítání hlasů až na nedělní odpoledne, přičemž volby končí už v sobotu dvě hodiny po poledni. Osobně si troufáme STAN uklidnit, že tolik těch hlasů zase nebude.

Nová doba: ministr financí Ivan Pilný zval na úterý novináře na svůj úřad na tiskovou konferenci, kde vystoupí on a také jeho předchůdce Andrej Babiš. To je hezké, mohla by z toho postupně vzniknout taková politická ekumena – příště tam bok po boku zasednou i Kalousek, Sobotka, Tlustý, Pilip nebo Kočárník.

Minule jsme tu avizovali, že někdo určitě bude závidět Lubomíru Zaorálkovi, jaké pozornosti médií se mu dostalo, když si při bouračce udělal díru do hlavy. A že se ho někdo bude snažit napodobit. Tipovali jsme Babiše, ale chytil se Bělobrádek. Ve čtvrtek ohlásil, že spadl z kola a udělal si pár bebíček na obličeji. Tak kdo další?

Martina Komárka štípla v Německu vosa.

Asi poslední kreaci v roli politika si užil Martin Komárek. V německém Grafenau ho štípla vosa a poslanec ANO natekl zhruba na dvojnásobek (tedy jen v obličeji). Tady to asi ale byla náhoda, Komárek už nekandiduje. „Kdybych v tu chvíli otevřel hubu, když na mě ta vosa nalítla, už je se mnou amen,“ psal z nemocnice. Tak přejeme příjemné splaskávání.

A kauza „modré vlasy Karly Šlechtové“ snad už definitivně naposledy. Ministryně za uplynulý týden vyměnila na webu svého úřadu všechny své oficiální fotografie s modrými vlasy za snímky (třeba zde), kde je blond. Co měla její dočasná modrá mise znamenat? Do jaké míry to byla jen alegorie nějakých utajených politických procesů? A kdo se skrývá za jménem Jiří Landa, který fotografie modré ministryně posílal médiím? Mimochodem – jeho příjmení má přesně tolik písmen jako Zeman, Babiš, Fiala (a také Filip, Trump či Putin). Je všechno jenom náhoda?