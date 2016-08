KOMENTÁŘ: Zdraví je důležitější než peníze. Alkohol za řídítka nepatří

Senát se rozhodl povolit cyklistům pití alkoholu až do hladiny 0,8 promile v krvi. Jeho zastánci v horní komoře parlamentu argumentují tím, že jsou země, ve kterých už to povolili. Málo již senátoři zdůrazňují, že stále existuje mnoho států s nulovou tolerancí.

K problému se vyjadřoval i hospodářský výbor. Jeden z jeho členů obhajoval pití tím, že na jižní Moravě by to podpořilo turismus, a tedy ekonomiku regionu. Argument asi pravdivý, ale je byznys opravdu to hlavní?

Zase ty tržby

Bohužel podobně se naši zákonodárci dlouhodobě staví k problematice kouření v restauracích. Hlavně aby neklesly tržby a podnikatelé byli spokojeni, přitom nedbají na statisticky prokazatelné ekonomické ztráty společnosti spojené s kouřením.

Nevím, zda senátoři vědí, že soudní lékaři hodnotí předmětnou hladinu alkoholu v krvi jako podnapilost. Že osoby s touto hladinou mají větší pocit sebejistoty, zhoršený odhad vzdálenosti a schopnost věnovat se řízení vozidla je také lehce snížena. Ano, jistě, pokud různé osoby vypijí stejné množství alkoholu, jeho hladina v jejich krvi je individuální. Jenže to nic nemění na jeho nebezpečnosti za řídítky.

Obecně po vypití tří půllitrů jedenáctky, které představují 55,5 gramu alkoholu, je jeho hladina v krvi 0,99 promile. Při rychlosti odbourávání 0,16 promile za hodinu alkohol z těla mizí asi šest hodin.

Zákaz má platit pro všechny

Nevím, zda senátoři věděli, že cyklista by byl jediným účastníkem silničního provozu, který se v něm bude pohybovat pod vlivem alkoholu. Nevím, zda věděli, že kolo může mít přidaný elektromotorek, elektrokola už jsou běžná, či motor spalovací. Jistě viděli i motorové koloběžky a turisty v poslední době vytlačené z chodníků, kde se pohybovaly segwaye. Možná potkali i jezdce na koni, který kráčel po silnici.

Chirurg Pavel Pavko je nadšeným cyklistou.

Všechny tyto dopravní prostředky nemají registrační značku a účastníci silničního provozu, kteří na nich jedou, podle stávající legislativy alkohol před jízdou pít nesmějí. Jistě, pokud pojedou po polní cestě domů mezi vinohrady, je situace jiná, tam totiž může i silně opilý zranit pouze sebe.

Na veřejné komunikaci bohužel i jiné. Nečekaná změna směru jízdy cyklisty s 0,8 promile alkoholu v krvi může vést ke strhnutí volantu projíždějícího auta s dobře představitelnými následky.

„Veselý“ cyklista

Kdo zažil jako řidič ve tmě střet s „veselým“, často neosvětleným cyklistou, ví své. Skončíte-li v příkopu a cyklista odjede, co budete vysvětlovat policii?

Jak víme, většina vinohradů je v kopcovitém terénu. Jízda z kopce, často z vinohradu domů, je vždy rychlejší, a kolo navíc méně stabilní než auto. Jenom pro pousmání: V čem by se lišil z hlediska bezpečnosti řidič auta jedoucí z kopce s vypnutým motorem od cyklisty, oba při hladině 0,8 promile alkoholu? Možná by byl řidič auta pro své okolí bezpečnější, je stabilnější.

Nevím, zda politici vědí, že policie má podle zákona 254/2001 právo kontrolovat hladinu alkoholu v krvi a sankcionovat lidi ovládající plavidla na našich vodních hladinách a že se dává dýchat lyžařům na sjezdovkách.

I tam by povolení alkoholu možná regionu ekonomicky pomohlo. Někdy se zdá, že jedna ruka neví, co dělá druhá.

Zdraví a bezpečnost na našich silnicích je třeba podle mého názoru nadřídit byznysu. Prevence byla rozumnými lidmi vždy hodnocena výše než případné řešení následků, podle dopravních statistik v případě alkoholu ne vzácně tragických.

Nebezpečné večery

Jaká je hodnota byť jediného lidského života či trvalé invalidity, porovnává-li se s ekonomickým prospěchem regionu?

Asi jak pro koho.

Před několika lety jsem se zajímal o to, v kterou denní dobu dochází k nejčastějším úrazům cyklistů. Bylo to po 21. hodině.

Senátoři nepochybně při svém rozhodování věděli, že při každé třetí dopravní nehodě cyklisty byl prokázán alkohol.

Opravdu si myslí, že povolení pití tuto statistiku z hlediska společnosti pozitivně ovlivní? Budou mít cyklisté povinně ve výbavě alkoholtester? Víme, jak na dálnicích při povolené rychlosti 130 kilometrů za hodinu mnozí jezdí, a to mají řidiči možnost dívat se na tachometr. Jak by to vypadalo, kdyby ho neměli? Pevně věřím, že se v parlamentu při následném hlasování najde většina rozumných.