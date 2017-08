KOMENTÁŘ: Kauza Čapí hnízdo nedopadne dobře pro nikoho

Deset týdnů před volbami policie popotahuje jejich téměř jistého vítěze – a to tak, že nad ním visí poměrně reálná hrozba kriminálu. I na české poměry, občas trochu divočejší, situace nevídaná. Andrej Babiš spouští krizový management, v hlavních stanech jeho oponentů bouchá šampaňské.

Odpovědní politici nalevo i napravo by se ale spíš měli zamýšlet nad hledáním nějaké nejméně špatné varianty povolebního uspořádání. Při pohledu na procesní stav kauzy Čapí hnízdo, dlouhodobý trend volebních preferencí, sílu a mocenské zájmy hlavních politických aktérů v zemi se totiž asi jiné než špatné řešení nerýsuje.

Jasný a předvídatelný je v tuto chvíli jen sled nejbližších kroků. Mandátový a imunitní výbor v pátek a pak ještě někdy v dalším týdnu projedná policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Plénu Sněmovny pak doporučí oba poslance imunity zbavit, což se následně také stane. Rozjede se trestní stíhání, které oba politici teoreticky mohou sledovat i z vazby. Víc se toho do dne voleb nestihne, případné podání obžaloby je otázkou spíše několika měsíců. Mezitím proběhnou volby, které Babišovi a Faltýnkovi obnoví imunitu, takže policie bude o vydání žádat znovu.

Dál už se budoucnost větví a otevírá celou plejádu neradostných scénářů.

Kartáček a pyžamo s sebou

Prvním, kdo může vstoupit do rozjeté hry, je státní zastupitelství. Zahájení stíhání je pro Babiše nepříjemné, na druhé straně mu rozvazuje ruce k aktivnější obraně: dává mu možnost si u žalobců na stíhání stěžovat s nadějí, že ho zruší. To ostatně mohou do podání žaloby kdykoliv. A není to úplně nereálné: páteční přestřelka mezi policií a návladními o to, zda žádost o Babišovo vydání je sólovou akcí policie, nebo koordinovanou s nimi, naznačovala zjevný distanc státních zástupců. Návladní jakožto stav by si ale moc nepomohli: už ve sporu o policejní reorganizaci byli označováni za přímého spojence šéfa ANO. Babišovým vyviněním by pak jejich důvěryhodnost dramaticky poklesla.

Babišův problém může ne sice odstranit, ale odsunout opakované hlasování o zbavení imunity ve Sněmovně. Pokud by ANO po volbách mělo až 90 mandátů, jak říkají průzkumy, stačilo by mu k většině, aby se pár poslanců (z nějaké budoucí koaliční strany?) nedostavilo na hlasování. Babiš by vydán nebyl a stíhání by se nejméně o čtyři roky posunulo. Premiér, který se schoval pod sukně, aby zabránil vyšetření své kauzy, by ale asi také nebyl kdovíjak důvěryhodný.

Předchozí varianta je asi ještě horší než ta, že Babišovo stíhání, případně obžaloba a soud budou pokračovat, ale on přesto vyhraje volby a bude sestavovat svoji vládu. Bylo by to ale poprvé v naší historii, kdy bude premiér od první chvíle raději nosit v aktovce pyžamo a kartáček na zuby. Miloš Zeman tento scénář už dnes připouští, protože o vině a trestu prý rozhoduje až soud (před čtyřmi lety přitom odmítl po pádu Petra Nečase jmenovat novou vládu ODS s argumentem, že by někteří její členové mohli brzy skončit ve vazbě).

Kdo slepí stojedničku?

Jakákoliv varianta vládnutí, v níž bude přímo figurovat stíhaný nebo obžalovaný Babiš, nutně narazí na problém s hledáním vládního partnera. Už doteď byl koaliční potenciál hnutí ANO nevalný, čekalo se ale, že se všechno změní, až designovaný premiér začne nabízet vládní posty. Jít do vlády člověka, který je jednou nohou v kriminále, by ale ČSSD, ODS či lidovci svým voličům vysvětlovali obtížně. Zbývaly by zřejmě okraje politického spektra, komunisti či okamurovci. Za vytoužené uvedení do politických salonů by to zřejmě udělali.

Také je možné, že by Babiš partnera nenašel, postavil vládu jen z ANO, důvěru Sněmovny pro ni sice nezískal, ale vládl s ní v demisi. Třeba i dlouhodobě, s tichým souhlasem Miloše Zemana, jehož by ANO na oplátku podpořilo v kandidatuře na Hrad. A prezident by záměrně zdržoval vznik vlády nové, v kulisách žalob u Ústavního soudu.

Nevylučujme ani variantu, že by ANO vygenerovalo jiného premiéra než stíhaného předsedu. U jiné strany normální řešení, v hnutí ANO těžko představitelné. To není jako záskok Ivana Pilného na financích, premiér má z ústavy moře zásadních pravomocí, sbíhají se u něj svodky z tajných služeb atd atd. I kdyby Babiš svého dubléra našel, stejně by vládu fakticky řídil on.

Z opačné strany se samozřejmě nabízí scénář vlády „všichni proti Babišovi“. Pokud ale ANO ve volbách nevyhoří, měli by její architekti velký problém stojedničku poslepovat. Přizval by pravolevý kočkopes „v zájmu vlasti“ do holportu i komunisty nebo Okamuru?

Navíc tato varianta stojí na nejistém předpokladu, že by taková vláda vůbec přešla přes Zemana. A že by Zeman raději nerozehrál partii se svým dalším úřednickým kabinetem. Ostatně prezident může Babišův problém ukončit kdykoliv a šmahem – totiž zastavit stíhání nebo mu pak dát milost.

Také jste si z těchto scénářů nevybrali?