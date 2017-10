KOMENTÁŘ: Jak sestavit koalici bez lithia a Čapího hnízda

Zkuste si představit, že by po volbách o složení nové vlády rozhodoval počítač. Strany by předem dodaly odpovědi na desítky nebo i stovky konkrétních otázek, vycházející z jejich volebního programu. Vše by schroustal počítač.

Podle nějakého sofistikovaného algoritmu by pak přesně vyhodnotil, které strany k sobě mají programově nejblíže. A s přihlédnutím k počtu mandátů, které partaje ve volbách získaly, by nakonec vyplivl pořadí možných vládních sestav podle homogennosti a akceschopnosti takového kabinetu.

Ve věku, který politici vznešeně nazývají ciframi 4.0 a kde se to počítači a roboty jen hemží, by to neměl být žádný problém, na to by snad stačil i průměrný ajťák 3.0 nebo i 2.0.

Na podobném principu byla založena i úterní předvolební superdebata iDNES.cz a MF DNES s dvanácti lídry hlavních stran. Její dramaturgie znemožňovala nebo minimálně značně omezovala osobní útoky a přestřelky, naopak nutila politiky se jednoznačně a stručně vyjadřovat k věcným tématům.



A výsledek? Bez počítače nelze říci jednoznačně, jaká vládní sestava z takové debaty vypadla jako nejlepší.

Úplně ideální, která by se shodla na naprosté většině důležitých témat, určitě neexistuje. Snad do žádné představitelné varianty by nezapadla Strana zelených a hodně krajní názory prezentoval také šéf SPD Tomio Okamura, o poznání blíže k politickému mainstreamu měli Piráti a překvapivě i komunisté (ale možná jen proto, že nebyla řeč o zahraniční politice, ukotvení v NATO, vyrovnání se s minulostí apod.).



Letmým odhadem po shlédnutí superdebaty lze říci, že programově by se snad jakž takž shodla případná koalice pravého středu, tedy ANO, ODS, KDU-ČSL, Svobodní či Realisté (trochu dál už se nachází TOP 09). Ale zdá se to zhruba vyrovnané s homogenitou jiné možné vládní sestavy, kopie té současné, tedy ANO, socialistů a lidovců.

Realita ale může být úplně jiná, protože vedle věcných, programových témat přijdou po volbách na paškál i různé osobní zášti, nevraživosti a aktuální aféry.

Přejme si, aby úplně nezastínily program a aby to nebyly výhradně ony, co určí sestavu budoucí vlády. Ať už by taková vláda měla podobu kočkopsa „všichni proti Babišovi“, anebo naopak zoufalého hnutí ANO, hledajícího podporu v kdejaké politické stoce.