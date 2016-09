Bývalý šéf ostravské ÚOOZ Komárek podruhé vypovídá před sněmovní komisí

Komise kritika policejní reorganizace vyslýchá od 13:30, ve čtvrtek zasedá pošesté.

Komárek i bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta v minulosti uvedli, že při vyšetřování určitých kauz cítili tlak ze strany policejního prezidia. Komárek navíc obvinil policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací (více zde). K srpnové výpovědi před komisí Komárek odmítl sdělit bližší informace.

Sněmovní komise vznikla jako reakce na reformu policie. Její vedení připravilo vznik nového superúřadu, který od začátku srpna zastřešil protikorupční policii i ÚOOZ. Šlachta s tím však nesouhlasil a rezignoval, hnutí ANO hrozilo odchodem z vládní koalice.

Jako první před komisí vypovídal olomoucký státní zástupce Ivo Ištvan a po něm právě Šlachta. Jeho výslech trval přes pět hodin. „Otázky komise byly hodně na tělo. Z jednání zatím odcházím spokojen, protože jsem řekl vše, co jsem potřeboval,“ prohlásil Šlachta v srpnu po skončení jednání. (více zde)

Komise vyslechla i pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho, exšéfa protikorupční policie Jaroslava Vilda, prezidentova kancléře Vratislava Mynářa či ministry Milana Chovance a Andreje Babiše.

Komise má výsledky vyšetřování dát plénu Sněmovny do konce října. Její předseda Pavel Blažek v úterní Kauze dne Rádia Impuls uvedl, že to bude určitě až po volbách. „To se ani nedá stihnout a nechtěl bych volby ovlivňovat. Budou se konat další výslechy a žádáme další listiny. Debaty o závěrečném usnesení budou dlouhé a já to nechci uspěchat,“ uvedl poslanec ODS.

Před komisí vypovídal i ministr vnitra Chovanec (5. září 2016):