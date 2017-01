Bezpečnostní kódy jsou u občanek k ničemu, míní ombudsmanka Šabatová

Číselný čtyř- až desetimístný kód si každý občan musí zvolit při podání žádosti o nový průkaz. „Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy,“ vysvětluje účel kódu ministerstvo vnitra na svém webu.

BOK tedy měl lidem zjednodušit jednání s úřady, prozatím ale nefunguje. Na případ upozornila v tiskové zprávě mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Novela zákona o občanských průkazech, která kód zavedla (psali jsme již dříve), předpokládala, že lidé budou BOK využívat při samoobslužném přihlašování na úřadech. Některé úřední záležitosti by si tak mohli vyřizovat lidé sami. Zadáním kódu by se načetly údaje o občanovi, takže by je nebylo nutné vypisovat a ověřovat z průkazu.

Po pěti letech účinnosti novely však použijí občané BOK jen při vyzvednutí nového občanského průkazu, dál jim není k ničemu. Podle Šabatové „elektronické“ občanské průkazy předběhly dobu, protože elektronizace veřejné správy je stále v nedohlednu.

„Proč by si lidé měli pamatovat číslo, které nepoužívají? Pokud ho nepoužívají, jak vůbec zjistí, že ho zapomněli? Proč by si zapomenuté číslo za 100 Kč odblokovávali, když jim stejně k ničemu není?“ uvedla Šabatová. Doplnila, že zejména pro seniory může být taková situace velmi stresující a může budit dojem svévole státu.

Právě v rámci podnětu jednoho z nich se podle Hrazdílkové na BOK ombudsmanka zaměřila. Ministerstvo vnitra, pod které agenda občanských průkazů spadá, si nechalo dotazy redakce k problematice zaslat e-mailem, dosud však nereagovalo.

Pamatujete si bezpečnostní kód, který jste si zvolili při přebírání občanského průkazu?