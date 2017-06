Kobliha je zásadní nepřítel, pomeranč je zdravější, vyhlásil Zaorálek

Zaorálek řekl, že jeho hodnocení koblihy vychází i z toho, že on sám ještě před třemi týdny bojoval se žlučníkem, ale že teď je v klidu.

Kobliha je symbol kampaně šéfa ANO Andreje Babiše. „Já bych rád všem řekl, že pomeranč je jednoznačně zdravější. To je minimum, které k tomu musí být teď řečeno a na koblihy prosím pozor, možná máte lepší žlučníky, ale nezkoušejte to radši,“ varoval všechny kolem sebe nový volební lídr ČSSD před koblihami.

„Skoro si nedovedu představit něco, co by mě ohrožovalo v této chvíli více než kobliha. Kobliha, kdyby ji někdo do mě dostal, tak mě může úplně vyřadit z kampaně,“ řekl ministr zahraničí a kandidát ČSSD na premiéra.

Zaorálek řekl novinářům, že na čtvrtečním jednání vedení ČSSD představí některé návrhy změn kampaně, některé podle něj budou i v oblasti výtvarné. „Přál bych si jinou dynamiku, jiné vzezření, nějakou jinou estetiku,“ řekl Zaorálek. O stejné věci hovořil už v sobotu na jednání ústředního výkonného výboru strany, který ho schválil jako nového hlavního volebního lídra a kandidáta ČSSD na premiéra.

„Začátkem příštího týdne bych mohl představit nového stratéga kampaně,“ řekl ve středu Zaorálek.