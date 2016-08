Koalice podpoří strop věku odchodu do důchodu v 65 letech. Babiš se přidal

Zatím v zákoně žádný věkový strop není a Babiš dosud říkal, že není třeba ho nyní stanovit.

„My jsme o tom debatovali na předsednictvu KDU-ČSL a výsledek je takový, že principy by měly být dva základní. Trváme na tom zachovat hranici 65 let. Stejně by se každých pět let tato hodnota měla aktualizovat podle průměrné doby dožití,“ uvedl místopředseda lidovců a ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Domnívám se, že je fér vůči pracujícím lidem, abychom jim dali jasnou perspektivu, v kolika letech budou do důchodu odcházet. V tuto chvíli je Česká republika jedinou zemí v Evropě, která nemá daný ten strop, což si myslím, že je absurdní. Třináct zemí má tu hranici 65 let a jedenáct zemí ji má dokonce nižší,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD.

Babiš: Kdybych se choval jako ČSSD, řeknu ať je to 64 let

Věk odchodu do důchodu je na programu středečního jednání koaliční rady. Jenže Babiš ještě před koaličním jednáním překvapil. „Je důležité říci občanům, že zastropování odchodu do důchodu má přímou souvislost i s výší důchodu,“ upozornil ještě před tím, než řekl, že i jeho hnutí bude pro. Čím nižší bude stanoven důchodový věk, tím to bude pro stát dražší. Řekl novinářům, že kdyby se chovat stejně populisticky jako ČSSD, tak navrhne, ať se jde do důchodu už v 64, ne v 65 letech.

„Chtěli jsme vést nějakou debatu, že nás to bude stát 67 miliard, lidé musí vědět, že to má přímou návaznost na rozpočet,“ řekl správce státní kasy. „Pokud samozřejmě dvě koaliční strany říkají 65 let, tak my se tomu přizpůsobíme,“ prohlásil Babiš. Na dotaz, co to přesně znamená, že se ANO přizpůsobí, odvětil: „My s tím budeme souhlasit, protože my máme na vládě šest ministrů.“

Sobotka ocenil vyjádření partnerů, před tím Babiše plísnil

Premiér ocenil postoj koaličních partnerů. „Jsem velice rád, že po dnešním vyjádření koaličních stran má ČSSD šanci prosadit zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech,“ napsal předseda vlády Bohuslav Sobotka na Twitteru.

Bohuslav Sobotka (Twitter) @SlavekSobotka Jsem velice rád, že po dnešním vyjádření koaličních stran má ČSSD šanci prosadit zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. odpovědětretweetoblíbit

Babiš dosud mluvil jen o tom, že zastropování důchodového věku se nemusí řešit už teď. „Prioritně bychom měli řešit výši důchodů, které máme nízké a řada důchodců má kvůli jejich výši existenční problémy,“ uvedl.

Sociální demokracie řekla, že bude trvat na tom, aby věk odchodu do důchodu nebyl vyšší než 65 let, řekl premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Vyčetl pak Babišovi, že se tomu brání.

Ještě než po Babišově obratu ve středu premiér Sobotka koaliční partnery pochválil, vyčítal v předchozích dnech ANO, že zapomíná, že to je závazek v koaliční smlouvě a že navíc samo tuto věc voličům slibovalo před volbami v roce 2013. „ANO nerespektuje koaliční smlouvu, ani vlastní volební program, se kterým kandidovalo do voleb,“ uvedl před pár dny Sobotka. (více zde)

Věk, kdy mají lidé možnost odejít do důchodu, se každý rok u mužů zvyšuje o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce. Pokud se vláda dohodne na zavedení hranice důchodového věku v 65 letech, mělo by se to týkat všech, kteří se narodili po roce 1971.