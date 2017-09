Skandál, říká Žantovský o komunistce Semelové v Knihovně Václava Havla

Žantovský na webu Knihovny Václava Havla uvedl, že v duchu odkazu bývalého prezidenta zastává toleranci ve veřejné diskusi a to i vůči stranám, se kterými nesouhlasí. Proto dopředu souhlasil, aby se debaty zúčastnil zástupce KSČM.

„Nemůžeme se ale smířit s tím, že ji v diskusi zastupovala soudružka Semelová, která popírá, omlouvá a hájí zločiny komunistického režimu, včetně justiční vraždy Milady Horákové. Popírání zločinů komunismu je stejně hanebné jako popírání holokaustu a mělo by být také i trestně postižitelné,“ napsal dále Žantovský.

Narážel na tři roky starý výrok Semelové. V pořadu České televize na konto Milady Horákové, jedné z nejznámějších obětí komunistických politických procesů, prohlásila: „Bylo to v té době, bylo to nešťastné, nicméně Milada Horáková se navíc přiznala ke všemu, ke své činnosti.“ Na reakci moderátora, že přiznání byla vynucená, odpověděla: „Tak o tom dost pochybuji, že to byla vynucená přiznání.“



To, že se Semelová vyjadřovala k otázkám výchovy mladé generace, označil Žantovský jako politický skandál, za který je zodpovědná i samotná strana, kterou reprezentuje.



„Knihovna Václava Havla se distancuje od celé akce, kterou účast paní Semelové nenapravitelně znehodnotila, a ze srdce se omlouvá všem, kdo si váží památky obětí komunistického režimu a odkazu Václava Havla. K této omluvě se připojuji i osobně,“ dodal Žantovský.

Semelová: Hloupé, antikomunismem zaslepené vyjádření

„Považuji vyjádření Michaela Žantovského za prokazatelnou ukázku jeho falešných představ o svobodě a demokracii, kterými se tak halasně často zaklíná. Hloupé, antikomunismem zaslepené vyjádření nastavuje zrcadlo jemu a všem dnešním lustrujícím rádoby demokratům,“ reagovala Semelová.

„Pan Michael Žantovský řídí instituci, která vznikla a je provozována, díky velkorysému daru pana Bakaly (podnikatele Zdeňka Bakaly, pozn. red).. Je to naprosto paradoxní, že tento člověk si mne dovolí kritizovat a přitom žije z peněz, které byly vytunelovány z OKD. Je vidět, že ne každý zločin je pro něj tak ohavný,“ dodala.



Kromě Semelové se předvolební debaty o vzdělávání účastnila také Ivana Dobešová (ANO), Jiří Nantl (ODS), Petr Kořenek (ČSSD), Marek Výborný (KDU ČSL) a Pavel Klíma (TOP09). Přítomni byli také zástupce Zelených a Pirátů.



Politici mluvili například o tom, jakým směrem si jejich strana představuje, že se vzdělávání v České republice bude do budoucna ubírat. „Investice do vzdělání je investicí do budoucnosti. Myslíme si, že by měl být stát zodpovědný za kvalitu dostupnosti financování školství. Pokud jde o kvalitu, tak by se měla škola podílet na tom, aby dala žákům nejen penzum znalostí, ale také aby dokázali rozvíjet kritické myšlení,“ prohlásila například Semelová.