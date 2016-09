Kmoníček skončí na Hradě. Stane se velvyslancem ve Spojených státech

18:13 , aktualizováno 18:20

Šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček se stane novým českým velvyslancem v USA. Při návštěvě krajanského domu v New Yorku to ve středu oznámil prezident Miloš Zeman. Do funkce, ve které nahradí Petra Gandaloviče, by měl Kmoníček nastoupit v březnu.