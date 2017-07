Česnek před klíštětem neochrání, říká vědec. Neočkovat se má za hazard

Ve své profesi se Rettich specializuje na klíšťata a komáry. Když tvrdí, že ve srovnání s klíšťaty je ostatní havěť téměř neškodná, je to výrok znalce, ale zároveň člověka s nepříjemnou osobní zkušeností. Podle Retticha lidé až hamletovsky meditují nad otázkou, jakým způsobem klíště z těla odstranit, a podceňují to nejdůležitější - ochranu. Na klíšťovou encefalitidu přitom zemřelo v Česku 50 lidí za dvacet let.

František Rettich Je mu 70 let. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Kromě klíšťat se specializuje na studium komárů, jimiž se zabývá od roku 1966. Vede oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a Národní laboratoř pro dezinsekci a deratizaci Státního zdravotního ústavu.

Myslela jsem, že experta klíšťata nemají šanci ohrozit.

Inu, stalo se. Boreliózu jsem měl dvakrát, ale klíšťová encefalitida byla proti ní peklo.

Jakou mělo to peklo podobu?

Týden po odstranění klíštěte mě skosila slabost. Když už se zdálo, že nemoc ustupuje, po čtrnácti dnech jsem šel trénovat na Velkou kunratickou. Pak jsem ale doma zkolaboval s vysokou horečkou a skončil v nemocnici. Také vás příšerně bolí hlava a trápíte se otázkou, jestli ochrnete, nebo ne. Na půl roku vás to vyřadí z fyzické práce. Přinejmenším. Tato nemoc se nedá léčit, v nemocnici vám dávají jen medikamenty proti otoku mozku. Je to něco tak strašného, že málem ťukáte na bránu nebeskou. Každý, kdo se nenechá očkovat, je u mě hazardér.

Teď už jste očkovaný?

Nejsem, protože když proděláte klíšťovou encefalitidu, vytvoříte si proti ní dlouhodobou imunitu. V mém případě říkala paní doktorka, že já už ji mám do smrti, stejně ale uvažuju, že se nechám naočkovat.

Není to přehnaná opatrnost, když klíšťat infikovaných touto nákazou je zanedbatelné množství?

Jsou to sice jen jedno až dvě procenta, ale jenom blázen by chtěl hrát tuhle ruskou ruletu. Na klíšťovou encefalitidu téměř každoročně někdo zemře, zejména starší organismus se s nákazou špatně vypořádává. Z desetitisíců nakažených mezi roky 1997 až 2013 padesát lidí zemřelo. Na přednášce se obvykle ptám mediků, kolik z nich je očkovaných, a vždycky se žel zvedne jen pár rukou. V Rakousku se nechá očkovat 95 % populace a počet nemocných se tam zmenšil na desetinu. U nás je naočkovaná jen čtvrtina lidí, a to jsme v počtu infekčních klíšťat v Evropě hned za Slovinskem a pobaltskými státy.

Jak se díváte na babské rady typu: dám si pivo, česnek či B komplex a klíšťata na mě nepolezou?

To jsou nepotvrzené hlouposti, nic z toho nefunguje.

Ponožky proti klíšťatům jsou tedy také hloupost?

Ty ne. Jsou napuštěné eukalyptovou esencí, která klíšťata odpuzuje. Stejnou službu vám ale udělají normální ponožky, když si je nastříkáte repelentem. Repelenty jsou výbornou a vlastně jedinou ochranou před boreliózou.

Proč podle vás stále přežívá mýtus, že klíšťata skáčou na člověka ze stromů?

Klíšťata na svou oběť číhají v trávě. V informacích o životě těchto členovců se hodně opravuje i proto, že mění některé zvyky. Dřív se třeba říkalo, že se vyskytují do výšky 800 metrů nad mořem, dnes jsou u nás i ve výšce 1 200 metrů. Země se otepluje, takže se jejich aktivita rozprostře na delší část roku. Podle prognózy se do roku 2100 průměrná teplota zvedne o dva stupně, a to pak bude opravdu malér. Ale to už se nás dvou netýká.

Přitom znám lidi, kteří se chlubí, že ještě nikdy klíště neměli.

Já také, ale pak většinou zjistíte, že jsou to třeba počítačoví maniaci, kteří do přírody ani nepáchnou. Přece ale nebudeme lidi odrazovat od výletů do lesa nebo houbaření, zvláště teď na začátku prázdnin. Člověk se jen musí držet několika zásad. Vyplatí se nosit ochranný, nejlépe světlý oděv, používat repelenty a velmi důležité je důkladně se po návratu z lesa prohlédnout. Když to děláte ve dvou s osobou opačného pohlaví, tak se u toho navíc ještě pobavíte.

Kterou z těchto zásad jste porušil, když jste onemocněl?

Žádná rada není stoprocentní. Klíště, které mě nakazilo encefalitidou, se do mě zakouslo na zádech a od počátku se všechno vyvíjelo špatně. Byl jsem zrovna sám v hotelu na Vysočině a přišlo mi trapné poprosit o pomoc slečnu na recepci. Od počátku jsem měl předtuchu, že to nedopadne dobře, a taky že jo. Lumbální punkce mozkomíšního moku vyšla jednoznačně. Dál bych to nerozváděl.

A co domácí mazlíčci, lze chytit parazita i od nich?

Jistě. Ze psa nebo kočky může klíště přelézt na člověka, zvláště když se spolu mazlíte, nebo s nimi dokonce spíte.

Slyšel jste už o teorii, že si klíště vybírá lidi podle krevních skupin?

Ano, ale nevěřím tomu. Myslím sice, že pro klíště jsou někteří lidé přitažlivější, ale o důvodech můžeme jen spekulovat.

Jak je to s infekčností klíšťat, která přenášejí boreliózu?

Tam se to pohybuje až kolem padesáti procent. Například v roce 2015 bylo infekčních klíšťat v pražském Prokopském údolí dokonce rekordních 60 procent, naopak v Klánovickém lese jen každé páté. Situace se mění z roku na rok i ve stejných místech. Na vakcíně proti borelióze se sice teprve pracuje, ale na rozdíl od encefalitidy je léčitelná. Postačí antibiotika, čili představuje daleko menší hrozbu.

Je známo, že ne každý, na koho se přisaje infekční klíště, onemocní. Nakolik záleží na imunitě či kondici?

U klíšťové encefalitidy je vám imunita většinou houby platná. Nakazit se můžete již za dvě hodiny, možná i méně od přisátí klíštěte. Ale z těch lidí, které kouslo klíště s boreliózou, onemocní jen čtyři procenta. Mnozí se s nákazou dokážou vypořádat. Také platí, že pokud klíště vytáhnete do 24 hodin, spirochety se do vás nedostanou. Přesto ročně prodělá boreliózu mezi třemi až pěti tisíci Čechy a encefalitidu desetkrát méně, pět set až osm set. Tato čísla ovšem nevystihují přesný stav, podchytí jen diagnostikované nemoci.

Nemá klíště vlastně těžký život, když musí v každém svém stadiu najít určitý typ hostitele?

Úmrtnost je obrovská, a to samička vydrží i rok bez potravy. Sameček žije ze zásob, které sál v době, kdy byl nymfou. K tomu, aby klíště dospělo, potřebuje tři různé hostitele. Maličká larva se většinou přisaje na drobné hlodavce nebo ptáky, o něco větší nymfa už si vybírá větší zvířata, kočky či lišky, a na člověka jde většinou až dospělec nebo nymfa. Vývojový cyklus trvá dva až tři roky, ale když v nějaké fázi nenajde hostitele, pojde.

Čili na člověka číhají jen „šťastlivci“, co předtím uspěli u zvířat?

Na lidi jich skutečně zbude málo. Jen ta úspěšná klíšťata se dostanou dál. U komárů se taky vylíhnou miliardy larev a do lidí si jich kousne jen zlomek. V celosvětovém měřítku trápí člověka nejvíc právě komáři, kteří roznášejí malárii nebo horečku dengue. To se ale týká tropických rovníkových oblastí. Na druhé straně jsme i u nás před lety měli případy malárie na jižní Moravě. Není to tak dávno, co se tam řešila valtická horečka.

Slyšela jsem, že se člověk může nakazit boreliózou i od komárů nebo také blech, ovádů a much. Je to pravda?

Nesmysl. Komáři nás jen trápí, téměř nic nepřenášejí, stejně jako blechy nebo štěnice. Roztoči působí nejvýš alergie. V našich podmínkách zůstávají top nepřítelem klíšťata. Jejich populace se zvětšuje a je jich spousta druhů, ale setkáváme se v podstatě jen s klíštětem obecným.

Má smysl s odstraněným klíštětem běžet na vyšetření, zda není infekční?

To je spíš rada pro hypochondry. Já jsem taková klíšťata nosil kolegyni, ale jen proto, že to po mně chtěla a zajímalo ji, jak na tom jsou. Jsem smolař, takže téměř každé bylo infikované. Nicméně u klíšťové encefalitidy máte jedinou možnost, nejste-li očkovaný - modlit se. Tam jsou kostky vrženy. V případě boreliózy je po přisátí klíštěte dobré sledovat svůj zdravotní stav a při podezření navštívit lékaře.

Hraje roli i velikost klíštěte?

Hraje. Čím větší klíště, tím větší dávka infekce může být, pokud ji přenáší.

V těchto dnech je aktivita klíšťat na nejvyšších stupních 9 nebo 10. Jak se to měří?

Používá se k tomu jedna studie, kde se na jedné straně sledují meteorologická data, tedy teplota, vlhkost, roční období, a to se pak dá dohromady s výskytem klíšťat. Jsou všude. V Praze je mám na zahradě, na Želivce na chalupě, stejně tak jsou v jižních Čechách, kam často jezdím. Typický vrchol jejich aktivity byl už v druhé polovině května. To jsem chytal na jedno máchnutí bílé vlajky na Želivce i deset dospělců. Druhý vrchol bývá až na podzim, ale vždy záleží na počasí. Klíšťata milují vlhké teplo.

V posledních letech se stále přetřásá jedna otázka: vykroutit, nebo vyviklat? Je v tom opravdu tak zásadní rozdíl?

Nemyslím. Každopádně se místo nemá zalívat olejem, protože klíště pak vypustí infekt do ranky. Tu musíte po jeho vyjmutí dezinfikovat. Jinak já třeba u zvířat kroutím bez bázně a hany. Jelikož máme doma tři kocoury a ti by na viklání neměli dost trpělivosti. A je jedno jestli po směru, nebo proti směru hodinových ručiček, protože klíště se zakousne sosákem, který je opatřen zoubky, ale ty nejsou nijak zatočené. V lékárně dostanete speciální kleštičky, které umožní klíště krásně podebrat. Jen je třeba dát pozor a nepřetrhnout ho.

Mám pocit, že se teď houfně viklá.

Já bych to tak zásadně nestavěl. Co vám bude platné, když klíště předpisově vyvikláte, ale uděláte to až třetí den!