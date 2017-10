KLDR láká turisty ze zahraničí. Ve Wonsanu zakusí luxus i testy raket

Přístavní město Wonsan je na první pohled k nerozeznání od stovek asijských letovisek, kde tráví prázdniny miliony lidí. Rodiny s dětmi si na pláži užívají letní radovánky. Idylickou scenérii však kazí ohlušující hřmot. Nedaleko od letoviska právě probíhá raketový test. Wonsan je totiž zhmotněným snem Kim Čong-una.

Lídr KLDR se v posledních letech snaží město přestavět na moderní turistické centrum. Raketové testy podle něj nejsou na škodu. „Pro cizince to může znít šíleně, odpalovat rakety z místa, které chce Kim pozvednout po ekonomické stránce. Přesně to však odráží styl, jakým vede svou zemi,“ popisuje Lim Eul-chul z univerzity Kjungnam v jihokorejském Soulu.

První plány na revitalizaci 360tisícového města vedení KLDR představilo už v roce 2014, od té doby však narostly. Ve třiceti brožurách se na 160 stránkách mohou turisté i zájemci o investice dočíst vše potřebné. V plánu je například výstavba speciální turistické zóny, která se bude rozkládat na 400 kilometrech čtverečných.

Zájemci se v ní pokochají 140 památkami a historickými objekty, odpočinou si na desítce pláží a zabaví na 680 turistických atrakcí. Součástí bude i zóna s 3,3 miliony tun léčivého bahna. Kim láká investory rovněž na vybudování a provozování velkého obchodního centra či luxusního golfového hřiště.



Rakety na obzoru

Inspiraci pro přebudování Wonsanu sbírali severokorejští inženýři v cizině. Na počátku letošního roku je Kim vyslal do Španělska. Tým šestnácti lidí se vydal do resortu Marina d’Or a zábavního parku Terra Mitica. Vše podrobně zdokumentovali a zpět do KLDR přivezli tisíce fotografií a hodiny videozáznamů.

Plány severokorejské vlády jsou odvážné. Do země chce ročně přilákat milion turistů. V dlouhodobém horizontu počítá dokonce s roční návštěvou až deseti milionů lidí. Přesné statistiky turistického ruchu v KLDR jsou nedostupné.

Zemi v roce 2012 navštívilo 237 tisíc Číňanů, aktuální statistiku však Peking nezveřejnil. Jihokorejský think-tank The Korea Maritime Institute odhaduje, že turismus tvoří asi 0,8 procenta HDP Severní Koreje. Ročně do státní kasy přispěje v přepočtu bezmála miliardou korun.



Kim si je případných komplikací v budování turistického resortu vědom a Wonsan proto využívá i jako jednu ze základen armády i nejvyššího vedení země. V roce 2014 se místním naskytl pohled na armádní činitele země včetně admirálů, kterým Kim nařídil vysvlečení do plavek a náročné přeplavání místní zátoky. Vojáci museli uplavat deset kilometrů. Záběry z netradičního testu odolnosti odvysílala i státní televize.

V dubnu letošního roku se pláže Wonsanu změnily v improvizované bojiště. Severokorejská armáda zde provedla vůbec největší dělostřelecké cvičení ve své historii. Na 300 raket zcela zdevastovalo malý ostrůvek ležící asi tři kilometry od pobřeží. Rakety startovaly jen kousek od nového mezinárodního letiště, které má do Wonsanu lákat investory i turisty.



Vzpomínky na dětství

Wonsan má v srdci Kima zvláštní místo. Právě zde se jeho dědeček Kim Ir-sen v roce 1945 vylodil po návratu z exilu v Sovětském svazu a krátce poté stál u zrodu Korejské strany práce a spolu s ní i moderní KLDR. Ne náhodou kousek od zdejšího rodinného sídla stojí památníky Kim Ir-sena a Kim Čong-ila.

Zvláštní roli Wonsanu v životě Kima potvrzuje i obchodní konzultant Michael Spavor, který se se současným lídrem KLDR několikrát setkal. „Vyprávěl mi, jak se chce zasadit o rozvoj města a přilákat turisty a investory z ciziny,“ prozradil Spavor.

Dobové záznamy neuvádí, kde přesně se Kim narodil. Mnoho místních však tvrdí, že na svět přišel právě ve Wonsanu. Minimálně zde trávil velkou část dětství předtím, než vyjel studovat do Švýcarska. Do života ve wonsanském paláci, kde Kim přebýval se svou rodinou, dal v roce 2010 nahlédnout Japonec Kendži Fudžimoto, který zde sloužil jako šéfkuchař.

Zavzpomínal, jak mu jednou Kim vyprávěl o svém volném času. „Hej Fudžimoto. Jezdíme na koních, bruslíme, hrajeme basketbal a v létě jezdíme na vodních lyžích nebo se koupeme v bazénu. Jak ale žijí obyčejní lidé?“ ptal se prý Kim japonského kuchaře. Nyní se snaží podobné radovánky dopřát i zámožnějším Severokorejcům a turistům.



Výlet do Diamantových hor

Resort ve Wonsanu přitom není první snahou, jak do země přilákat zahraniční turisty. V roce 1998 se Soul a Pchjongjang dohodly na zpřístupnění části Diamantových hor, které leží na severokorejském území u hranic s Jižní Koreou. Projekt do země přilákal za deset let asi dva miliony turistů z Jižní Koreje a do státní kasy KLDR přispěl slušným obnosem peněz.

V červenci roku 2008 však ze spolupráce sešlo. Severokorejský voják zastřelil v horách 53letou jihokorejskou ženu, která údajně zabloudila do vojenského prostoru. Pchjongjang tvrdil, že voják na turistku nejprve křičel a vypálil i varovný výstřel. Jižní Korea zakázala další návštěvu Diamantových hor a po KLDR žádala omluvu. Ta však nikdy nepřišla a obě země už hranice v tomto pohoří nikdy neobnovily.

Otázkou zůstává, zda bude aktuální projekt na modernizaci Wonsanu úspěšnější. Klíčem jsou investice ze zahraničí, kterým však brání mezinárodní sankce. KLDR je navíc pro investory extrémně rizikovou zemí. Podmínky pro podnikatele zde podle zákulisních zdrojů nejsou ideální. Pro Kima je však prosperující Wonsan sen, do kterého je připravený investovat i stovky milionů ze skomírajícího rozpočtu KLDR.