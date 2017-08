Kim vyhrotil slovní přestřelku s Trumpem, lidé na Guamu mají strach

Na tichomořském ostrově Guam, který ve své nejširší části měří pouhých devatenáct kilometrů, žije zhruba 163 tisíc Američanů. Na hrozby ze Severní Koreje jsou tam zvyklí, nejnovější ostrá slovní přestřelka mezi Washingtonem a Pchjongjangem však mnohé znepokojila, popsala agentura AP.



„Mám trochu strach, propadám panice. Opravdu se to stane? Kdyby šlo jen o mě, tak je mi to jedno, bojím se ale o syna. Zvažuji, že se odstěhuji pryč,“ popisuje obavy například sedmatřicetiletý řidič autobusu Cecil Chugrad.

Napjatá atmosféra panuje mezi obyvateli i návštěvníky Guamu kvůli stupňujícím se hrozbám, které si vyměňují představitelé Spojených států a Severní Koreje. Výhrůžky zmiňující napadení tichomořského ostrova byly reakcí Pchjongjangu na Trumpova slova o tom, že pokud KLDR nepřestane s agresivní rétorikou, narazí na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“.

„Rozumný dialog s tímhle chlápkem zbaveným rozumu není možný, na něj platí jen nejhrubší síla,“ kontrovalo vedení severokorejské armády. A následoval scénář možného útoku na ostrov ležící ze všech amerických území nejblíže KLDR. Rakety Hwasong-12 podle prohlášení přeletí přes Japonsko a po 3 356 kilometrech, které urazí za 1 065 sekund, dopadnou na Guam.

Tillerson: Nebezpečí nehrozí

Ministr zahraničí Rex Tillerson Američanům doporučil, aby spali dobře, a při návratu ze své asijské cesty do USA se předem naplánované zastávce na Guamu nevyhnul. „Bezprostřední nebezpečí nehrozí,“ řekl. Spojené státy dál počítají s tím, že se Rusku a Číně podaří Severní Koreu přimět k návratu k dialogu. Odborníci si nemyslí, že by Pchjongjang riskoval zničení svého režimu, jež by po útoku na americké občany následovalo.



„Jestli se něco stane, musíme být všichni připraveni a modlit se, aby se nic nestalo. Všichni mají strach, protože zde máme do činění se silami, které nemůžeme ovlivnit,“ vyjádřila však svoje obavy další obyvatelka ostrova šestapadesátiletá Daisy Mendiolaová.

Jiné obyvatele znepokojuje celková politická atmosféra a pochybují také o schopnosti vlády najít mírové řešení. Právník Todd Thompson se hrozbám z KLDR v minulosti smál, protože věřil, že ve Washingtonu zvítězí chladné hlavy. „Musím ale říci, že teď se nesměji. Obávám se, že se ve Washingtonu poměry změnily. Kdo ví, co bude,“ řekl Thompson. Jeho bratr Mitch dodal, že „mnoho lidí na Guamu nevěří, že se za těchto okolností Bílý dům rozhodne správně“.

Bratři ale také sdělili, že zatím nebyli svědky paniky ani nákupů do zásoby. „Myslím, že jsou lidé prostě ohromeni a nevědí, co si mají myslet,“ sdělil Todd Thompson.

Mariah Sablanová z cestovní kanceláře Golden Dragon řekla, že kanceláře zatím nezaregistrovaly rušení letů na Guam. „Není to zlé, žádný zmatek tady není, je to běžný pracovní den,“ řekla.

VIDEO: Stačí povel Kima a na Guam dopadnou rakety. Podívejte se na ostrov Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Guam leží v Tichém oceánu zhruba 3 300 kilometrů jihovýchodně od Pchjongjangu a přes šest tisíc kilometrů od Honolulu. Severní Korea mnoho let uvádí, že ostrov leží v dosahu jejích útočných zbraní, a zlobně reaguje vždy, když nad Korejský poloostrov vzlétnou z Guamu americká vojenská letadla.



V roce 2013 severokorejské sdělovací prostředky tvrdily, že vůdce Kim Čong-un armádě nařídil připravit plány útoků na americké základny na Guamu, na Havaji, v Jižní Koreji i na americkou pevninu. Spojené státy mají na Guamu protiraketový systém THAAD.