Severní Korea vyvinula malou jadernou hlavici, odhaduje americká rozvědka

20:44 , aktualizováno 20:44

Severní Korea už vyvinula miniaturizovanou jadernou hlavici, kterou může být vyzbrojena balistická raketa. S odvoláním na odhad americké armádní rozvědky to napsal list The Washington Post. Je-li informace pravdivá, překročila by podle listu KLDR kritickou hranici, za níž se stává jadernou mocností.