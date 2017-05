Jaderné testy mohou probudit vulkán, varují experti Severní Koreu

Bruce Bennett, analytik společnosti Rand Corporation specializující se na výzkum v oblasti národní a mezinárodní bezpečnosti, se obává, že další jaderný test může vyvolat erupci na nejvyšší severokorejské hoře. Pektusan totiž není pouze téměř tři tisíce metrů vysoký velikán, ale především dřímající aktivní sopka.

„Mohla by to být ohromná erupce, která by zabila tisíce, ne-li desetitisíce Číňanů a Severokorejců. Možnost, že by ji vyvolala větší jaderná exploze, rozhodně existuje,“ upozornil Bennet v televizi CNN. Erupce by na několik let ovlivnila globální klima a teplota v severovýchodní Asii by mohla klesnout až o dva stupně. „Číňané se hrozby, že KLDR způsobí výbuch tohoto stratovulkánu, obávají už léta,“ dodal Bennet.

Přibližně 1,6 milionu lidí žije ve vzdálenosti 100 kilometrů od sopky a severokorejská jaderná střelnice Punggye-ri je vzdálená pouhých 115 kilometrů, což je pro sopečnou stabilitu nebezpečně blízko.

Obavy zvyšuje i omezené množství informací, které seismologové o sopce mají. „Nevíme téměř nic o velikosti, stavu nebo hloubce magmatických komor v sopce,“ uvedla Amy Donovanová, profesorka geografie a ekologie na Univerzitě King’s College v Londýně.

Severokorejský režim umožňuje zahraničním vědcům zkoumat změny na sopce jen zřídka. Donovanová byla součástí týmu mezinárodních vědců, kteří se zaměřili na Pektusan v letech 2002 až 2005, když se pravděpodobně kvůli nárůstu magmatu v jícnu sopky zvýšila její seismická aktivita.

Profesorka ovšem uvedla, že je nepravděpodobné, aby jaderná zkouška o síle 10 kilotun, jakou měla právě ta poslední, způsobila erupci. Také Bennett upřesňuje, že by se muselo jednat o 50 až 100 kilotun. Neznamená to ovšem, že takové nebezpečí nehrozí.

Vulkanoložka Kayla Iacovino z Arizonské státní univerzity se domnívá, že je možné, aby jaderná bomba probudila sopku k životu, ale věda je v tomto ohledu ještě v raném stádiu výzkumu.

„Vulkanologie je mladý obor. A tato sopka je výjimečná především kvůli tomu, že máme ztížené podmínky pro její výzkum,“ vysvětluje Iacovino. „Upřímně řečeno, zatím nemáme dostatek informací, abychom mohli říct, nakolik je možnost s jaderným výbuchem pravděpodobná.“

Poslední erupce tohoto stratovulkánu proběhla v roce 1903. Nejsilnější výbuch, přezdívaný „erupce tisíciletí“, byl však podle místní tradice zaznamenán v roce 946 a vychrlil přes 100 kilometrů krychlových lávy, popela a sopečných pum. Popel tehdy údajně pokryl i tisíc kilometrů vzdálené Japonsko, traduje se.

Podle korejské historie je hora posvátným místem, kde se narodil Danguna, zakladatel prvního korejského království. Kim Ir-sen údajně používal horu jako úkryt při japonské okupaci Koreje. Propagandisté KLDR zase tvrdí, že se u Nebeského jezera, které leží v kráteru, narodil Kim Čong-il.

Za současného vůdce Kim Čong-una Severní Korea výrazně investuje do jaderného testování. Po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta dala Amerika opakovaně najevo, že jejich cílem je přimět KLDR k ukončení jaderného a raketového programu všemi prostředky. Americký viceprezident Mike Pence prohlásil, že „éra strategické trpělivosti“ se Severní Koreou skončila.

Pentagon vyslal do oblasti americkou letadlovou loď USS Carl Vinson jako ukázku síly amerického námořnictva. Pchjongjang ale s testováním nehodlá skončit, naposledy v sobotu vyzkoušel balistickou raketu.