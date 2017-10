Klaus volil svého syna Václava. Poprvé v životě dal preferenční hlas

„Já nejsem milovník preferenčních hlasů, já bych byl pro, aby se mohlý volit strany, aby měly tak jasný program, že je to nepotřebné oddělovat jednotlivé osoby. Teď mám trošku strach, že to nezbytné je,“ řekl zakladatel ODS Klaus, který nesouzní se současným kursem své bývalé strany . Kdyby nekandidoval jeho syn Václav, měl by prý ale volbu docela složitou.

Václav Klaus mladší je ovšem stejně jako jeho otec velmi ostrým kritikem Evropské unie. Před časem se dokonce vyjádřil pro odchod České republiky z ní, i kdyby nás to mělo finančně bolet.

Aby vůbec mohl syna volil, šel si před tím exprezident i pro nový občanský průkaz. „Velmi mě potěšilo a zaujalo, že jsem dostal platnost do 2. 10. 2052, takže jsem si rychle spočetl, že mi bude v tu dobu 111 let. To já myslím, že úřady počítají s mou dlouhověkostí, to je bezvadná zpráva,“ řekl exprezident.

Na dotaz, co od voleb čeká, novinářům odvětil: „Očekávám, že se voliči zúčastní a že si mezi 31 stranami vyberou tu, která odpovídá jejich názoru, jejich požadavkům. Je o čem rozhodovat. Doufám, že občané tyto volby nepodcení,“ řekl. „Mám strach, že volební kampaň byla tak mdlá a nevýrazná, že nevím, jestli jsou voliči dostatečně motivováni,“ dodal pak ale Klaus.

Není si jist, zda může důvěřovat průzkumům veřejného mínění, které jsou podle něj zmanipulované. Když se potvrdí, že se do Sněmovny dostane ještě více stran, než je tam nyní, bude složité vytvářet smysluplnou vládní koalici, předvídá.