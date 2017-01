Klaus se opřel do Sobotky i Špidly kvůli česko-německé deklaraci

Klaus si vzal na paškál, že jak Sobotka, tak Špidla byli mezi politiky ČSSD, kteří hlasovali proti česko-německé deklaraci, kterou podepsali Klaus a tehdejší německý kancléř Helmut Kohl 21. ledna 1997.

„Opravdu je půvabné, když si vezmeme, že hlavním řečníkem bude na oslavách 31. ledna pan premiér Sobotka. Mezi devatenácti, kteří hlasovali proti, byl dnešní pan předseda vlády. To já myslím, že by nemělo být zamlčeno, zapomenuto. Pro mě je zajímavé, že proti hlasoval také velký Evropan, velký eurokomisař, pan Špidla. To jsou velcí Evropané současnosti,“ řekl Klaus při své přednášce v pražském Autoklubu.

Na adresu deklarace, která kriticky zhodnotila na jedné straně utrpení a křivdy, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny, na druhé straně také poválečné vyhánění a nucené vysídlení sudetských Němců, Klaus ve svém vystoupení řekl, že nemohla být textem jednostranným. (text deklarace najdete zde)

„Vznikla jednáním dvou suverénních zemí, proto nemůže být textem jednostranným, právě tak je třeba ten text číst i dnes. Prosil bych všechny, aby k ní tak přistupovali. Věděli jsme, že jde o kompromis, protože se český a německý pohled na události druhé světové války a kolem druhé světové války bude vždy odlišovat,“ uvedl Klaus.

Zavzpomínal na dobu, kdy deklarace vznikala a kdy byl zneklidněn tím, že najednou málem hlavní roli dostávala poválečná éra a nikoli to, po čem následovala. „Najednou to vypadalo, jako kdyby hlavní událostí druhé světové války byl odsun sudetských Němců,“ řekl Klaus.

Myslí si, že se deklarace připomínat má, že to byla významná věc. Zdůraznil při tom, že problémy minulosti řešitelné nejsou, spáchané křivdy náležejí do minulosti a příčiny a následek se nemohou zaměňovat.

Ve svém vystoupení se Klaus pustil také do veřejnoprávní České televize. „Byli jsme zneklidněni, když jsme viděli některé vystoupení v našich sdělovacích prostředcích, zejména v České televizi, když jsme viděli, že deklaraci připravil Václav Havel a prezident Roman Herzog. Nevěděli jsme, jestli se máme smát nebo plakat. Česká televize je mistr světa v mystifikaci,“ řekl doslova Klaus.