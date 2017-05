Nehrozí, že se upečeme, řekl Klaus. Věří, že Trump odmítne dohodu o klimatu

„Já myslím, že pro nás je to obrovská šance, kdyby to Trump nepodepsal. Ten tlak na něho je obrovský, nekončící a zesilující, ale musíme doufat, že nás nezklame,“ vyjádřil Klaus víru v to, že americký prezident dodrží to, co sliboval během volební kampaně, kdy Pařížskou dohodu označil za nevýhodnou pro USA a slíbil ji v případě zvolení zrušit.

Klaus v Trumpa věří, i když jak doslova řekl - „už nás zklamal v mnoha věcech v posledních měsících bohužel“. Pařížskou dohodu z prosince 2015 označil bývalý český prezident za absurdní, nesmyslnou a největší výhonek klimatologického alarmismu.

Pařížská dohoda o globálním snižování emisí skleníkových plynů nabyla účinnosti loni v listopadu. Ze 195 signatářů ji dosud ratifikovalo 147, včetně Číny, Indie a USA, tedy zemí, které produkují nejvíce emisí skleníkových plynů. ČR ratifikaci dohody zatím nedokončila - Senát schválil ratifikaci minulý měsíc, ve Sněmovně se ale debata protahuje. Základním cílem Pařížské dohody je udržet zvyšování teploty a vyzývá státy, aby usilovaly o co nejrychlejší globální snížení emisí skleníkových plynů. (více o dohodě zde).



Klaus je dlouhodobě skeptický vůči tomu, jak člověk přispívá ke globální změně klimatu, a nesouhlasí s drtivou většinou vědců, kteří varují před možnými důsledky klimatické změny. Už před deseti lety vydal knihu „Modrá, nikoli zelená planeta“ a nyní na ni navázal knihou novou. Při jejím křtu a před autogramiádou žertoval, že Česká republika už není ani modrá, ale spíš žlutá, a to kvůli řepce pěstované kvůli přimíchávání do nafty.

„Při mé známé a pověstné stařecké rigiditě, nepružnosti uvažování a neschopnosti vstřebat do sebe něco nového a zajímavého musím vás předem varovat, že to je knížka založená na stejných základních myšlenkách jako ta před deseti lety. Já už se tomu nemohu vyhnout, už to nejsem schopen, ten svůj defekt a deformaci žádným způsobem překonat,“ prohlásil doslova Klaus. Jedna z kapitol knihy tak má název „Klimatický alarmismus jako součást nové, k totalitě mířící ideologie“.

Růst teploty podle Klause není na škodu. „Jestli se něco stalo za poslední století, tak to, že se zvýšila globální teplota o 0,7 stupně. Za sto let. A já jsem už před deseti lety řekl větu, že když se podíváme na výši HDP na hlavu a když se podíváme na všechna další měřítka vyspělosti, tak ve dvou zemích, ve Finsku a v Singapuru, je stejná HDP na hlavu. V jedné té zemi je průměrná roční teplota 8 stupňů Celsia a v druhé té zemi je průměrná roční teplota 29 stupňů Celsia, ale lidé žijí v obou těch zemích relativně stejně úspěšně,“ argumentuje Klaus.