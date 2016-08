Jižní Karolínu zachvátila panika, záhadní klauni lákají děti do lesa

Kancelář šerifa greenvillského okresu řeší množící se hlášení o klaunech, kteří vycházejí z lesa a terorizují děti i dospělé. V jednom případě si vystrašení rodiče přišli stěžovat, že jejich ratolesti obtěžoval člověk s nalíčeným obličejem, který jim nabízel peníze, když s ním půjdou do domu u jezera v lese, píší The New York Times.

Policie zatím nemá žádnou stopu a neví ani, zda se jedná o skutečného výtržníka, nebo o produkt bujné fantazie dětí a následně se šířící paniku. Dopad poplašné zprávy je však reálný. Šerif se nyní totiž zabývá i zprávou, že někdo po údajném postrachu okolí začal střílet.

V oblasti jsou nyní posílené policejní hlídky, které střeží riziková místa a rozdávají dětem varovné letáky, aby za žádných okolností nechodily s nikým samy do lesa.

Podobný případ řešili loni také ve Wisconsinu, kde obyvatele města Green Bay děsil muž v kostýmu klauna s černými nafukovacími balonky, který v noci procházel ulicemi. Zatímco jedni považovali přítomnost hrozivé postavy za zábavnou událost, začali zjevení přezdívat „Gags“ a založili mu i vlastní facebookový profil, jiné přiměly obavy k pořízení zbraně.

„Na Facebooku se objevují znepokojivé fotky. Ne toho klauna, ale lidí, kteří se vyzbrojují a říkají, že jsou ochotni se bránit. Zašlo to trochu moc daleko,“ popsal nepříjemnou atmosféru místní herec C. J. Guzan s tím, že strašidelný přízrak byl pouze součástí marketingové kampaně k chystanému filmu.

Klaun s černými balonky vystrašil občany města Green Bay: