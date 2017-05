Slovenský prezident Kiska povýšil Gabčíka do hodnosti generálmajora

Slovenský prezident Andrej Kiska povýšil in memoriam Jozefa Gabčíka do hodnosti generálmajora. Gabčík se v roce 1942 podílel na atentátu na zastupujícího říšského protektora a jednoho ze spolutvůrců holokaustu Reinharda Heydricha. Parašutista byl do nejnižší generálské hodnosti - brigádního generála - povýšen už před dvěma lety.