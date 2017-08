Jako za Stalina. Ruské umělce vyděsilo zatčení avantgardního génia

Měla to být událost sezóny. Bolšoj těatr už natiskl plakáty, z pokladen zmizela většina lístků. Jenže červencová premiéra baletu o Rudolfu Nurejevovi se nakonec nekonala. Vedení divadla ji jen pár dní předem zrušilo s odůvodněním, že představení není připraveno.

Ruská veřejnost tomu moc nevěřila. Balet o životě slavného homosexuálního tanečníka, který počátkem šedesátých let prchl na Západ, vládnoucí kruhy od začátku provokoval. Do médií se například dostaly nahrávky ze zkoušek, na kterých polonazí muži tančili v střevíčkách s vysokými podpatky.

Státní tisková agentura TASS uvedla, že proti představení se postavil sám ministr kultury Vladimir Medinskij, podle nějž by skandální kus mohl porušit ruský zákon proti „propagaci netradičních sexuálních vztahů“. „Všechno bylo proti. Byl to špatný námět, realizovaný ve špatný čas špatným mužem,“ sdělil listu The Moscow Times zdroj z vedení nejslavnější ruské baletní scény.

Z natáčení za mříže

Tím špatným mužem je režisér Kirill Serebrennikov. Zázračné dítě ruského divadla, ředitel progresivní moskevské scény Gogol Centrum, talentovaný filmový režisér ověnčený cenou z festivalu v Cannes a otevřený kritik současného režimu.

A také potenciální trestanec. Serebrenikova totiž v úterý během natáčení nového filmu o zpěvákovi Viktorovi Cojovi zatkla policie a obvinila ho ze zpronevěry 68 milionů rublů (přes 22 milionů Kč) ze státních dotací na rozvoj umění. Ve středu ho soud poslal do domácího vězení, podle médií mu hrozí až deset let vězení.

Serebrennikov všechno popírá. „To obvinění je neuvěřitelně směšné. Když jsem si ho přečetl, nevěděl jsem, co mám dělat. Plakat? Smát se? Mám se naštvat? Prostě nevíš, jak na to reagovat. Je to jako kdyby tě obvinili z toho, že jsi vykopal tunel z Londýna do Bombaje,“ prohlásil podle webu newsru. com po zadržení.

Hra o dvou aktech

Sedmačtyřicetiletý umělec dráždí konzervativní kruhy už několik let. Herci v Gogol Centru vystupovali nazí a mluvili sprostě, proti čemuž před divadlem demonstrovali pravoslavní aktivisté. Serebrennikov se také před šesti lety postavil proti Putinově návratu do prezidentské funkce, bojoval za práva gayů a leseb a anexi Krymu označil za „čin chudého gangstera, který přišel o rozum“.

Komentátoři vnímají jeho zatčení jako další příznak, že si ultrakonzervativní kruhy a pravoslavná církev nárokují kontrolu nad kuturním životem národa. V poslední době bylo zrušeno několik divadelních představení a jejich tvůrci byli označeni za neznabohy, loni v září byla v Moskvě předčasně uzavřena výstava fotografa Jocka Sturgese, kterou sabotovali militantní pravoslavní aktivisté.

Trailer k Serebrennikově filmu Studentm který získal cenu v Cannes:

Umělci proti tomu protestují, zároveň si ale velmi dobře uvědomují, že jsou závislí na státních penězích. „Je to hra o dvou aktech a v Rusku se hraje už dlouho,“ řekl listu The Moscow Times komentátor Sergej Parchomenko, který ve středu spolu s dalšími dvěma stovkami lidí demonstroval před moskevským soudem proti Serebrennikově zatčení.

„V prvním aktu jde o to, že všichni jsou vinni. Každý, kdo v Rusku čerpá státní dotace, je v pasti. Je zhola nemožné splnit všechny regulace a tím si vás zaháčkují. V druhém aktu jim stačí za ten háček kdykoliv zatáhnout - ať už jim jde o úplatky, nebo o politické prohlášení,“ vykreslil závislost kulturní scény Parchomenko.

Volby jsou za rohem

Ruská opozice případ Serebrennikov dává do souvislosti s prezidentskými volbami, které se budou konat v březnu příštího roku. Vladimir Putin kandidaturu neoznámil, málokdo ale pochybuje o tom, že v čele země usedne na dalších šest let.

„Hlavní důvod pro ostře sledované zatčení Serebrennikova je snaha zajistit, aby další ‚národní umělci‘ nedělali problémy a rychle se přihlásili k Putinovi. Volby jsou za rohem,“ napsal vůdce opozice Alexej Navalnyj.

Stejný názor má i většina lidi, kteří ve středu demonstrovali za režisérovo propuštění. „Kirill je režisér světové třídy a tohle je před volbami jasný signál: pokud se vás represivní režim rozhodne zbavit, tak vás celosvětová sláva ani přízeň elit neochrání,“ míní novinář Viktor Šenderovič.

Na jeho obranu už vstoupila řada slavných herců, režisérů a spisovatelů, například autor detektivních románů Boris Akunin. „Zatčení lidí takového kalibru vyvolá mezinárodní bouří a proto k němu může dojít jen se svolením shora, někdy na přímý rozkaz nejvyššího bosse, “ míní autor i u nás známé série o dobrodružstvích Erasta Fandorina.

„Nazývejme tedy věci pravými jmény. Režiséra Mejercholda nezatkla NKVD, ale Stalin. Režiséra Serebrennikova nezatkl Vyšetřovací výbor. Zatkl ho Putin,“ připomněl Akunin osud divadelního génia, který byl v roce 1940 popraven v rámci stalinského teroru.