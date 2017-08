Smrt v ponorce Nautilus. Moře vydalo torzo ženy, Dánové viní kapitána

Třicetiletou švédskou novinářku viděli naposledy živou ve čtvrtek 10. srpna na palubě ponorky Nautilus dánského vynálezce Petera Madsena. Wallová se s ním vydala na projížďku kolem Kodaně, aby o něm a jeho osmnáctimetrovém stroji napsala článek pro magazín Wired.



O den později se Madsenova ponorka ztratila. Oproti původním plánům se nevrátila do Kodaně a přestala odpovídat na radiové volání. Do pátrání se zapojily dvě helikoptéry a tři lodě dánského námořnictva, úřady požádaly o pomoc i soukromé lodě vybavené sonarem.

Jedna z nich potopený čtyřicetitunový stroj o pár hodin později objevila v zátoce Køge jižně od Kodaně. Na palubě však byl jen Madsen. Na policii vypověděl, že Wallovou v noci vysadil v odlehlé části kodaňského přístavu.

Jenže žurnalistka, která psala i pro The New York Times, The Guardian či magazín Time, byla stále nezvěstná. Pátrací týmy pročesávaly moře kolem Kodaně v naději, že najdou její tělo. Madsen zpočátku popíral, že by v jejím zmizení hrál nějakou roli.

Posléze však svoji výpověď změnil. Prohlásil, že Wallová zemřela při nehodě na palubě plavidla a on její tělo pohřbil do moře. Tato skutečnost vyšla najevo až toto pondělí, kdy obhajoba i žalobce dali souhlas k zveřejnění Madsenovy výpovědi z 12. srpna. Do té doby to odmítali s ohledem na stav vyšetřování a rodinu švédské novinářky.

Bezhlavé torzo

V pondělí odpoledne nastal další zvrat: obyvatel ostrova Amager, na kterém leží jižní část dánské metropole, ohlásil hrůzný nález. „Je to torzo bez hlavy, rukou a nohou,“ řekl novinářům šéf kodaňské mordparty Jens Moller. „Ještě je velmi brzy na to, abychom mohli říci, že to je Kim Wallová. Nevíme, jestli je to ona,“ dodal Moller s tím, že torzo putovalo na pitvu a testy DNA.

Madsen byl minulý týden obviněn ze zabití z nedbalosti, a na tom se zatím nic nezměnilo. „Říká, že zemřela v ponorce a my mu věříme,“ poznamenal dánský policejní ředitel Steen Hansen. Jestli detektivové věří i tomu, že Wallová zemřela při nehodě, nechtěl komentovat. Madsenova advokátka uvedla, že její klient spolupracuje s policií a trvá na tom, že je nevinný.

Šestačtyřicetiletý Peter Madsen má v Dánsku postavení celebrity. Nesmlouvavý vynálezce postavil celkem tři ponorky a snil o tom, že se stane prvním amtérským astronautem v dějinách lidstva. Podařilo se mu shromáždit širkou komunitu fanoušků, s řadou lidí se ale kvůli své prudké povaze rozešel ve zlém.

„Pohádal se i se mnou. Ale tak to je asi s každým člověkem, kterého žene jeho vášeň,“ líčí Madsenův životpisec Thomas Djursing.