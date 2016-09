Nezaměstnaní si polepší, musí ale přijmout veřejnou službu, řekli poslanci

Zákon tak společně podpořily ANO, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Úsvit. Zákon teď dostane znovu Senát. „Hlavní cílem návrhu je, aby lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, neztráceli pracovní návyky,“ řekl senátor Miloš Vystrčil z ODS při obhajobě senátního návrhu ve Sněmovně.

Hlasování Sněmovny o zákonu, podle nějž mají být nezaměstnaní motivováni přijmout veřejně prospěšnou práci

Poslankyně Jana Pastuchová z ANO v rozpravě kritizovala současný stav, kdy je pro rodiny s nízkými příjmy lepší zůstat doma a žít na dávkách. „Novela chce motivovat příjemce dávek, aby nechtěli zůstávat závislí na dávkách,“ uvedla. Ten, kdo veřejnou službu přijme, tomu zároveň dávky nebudou kráceny.

Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než půl roku a nevykonávají veřejnou službu nebo krátkodobé zaměstnání, by nadále dostávali jen částku na úrovni existenčního minima. Pokud lidé v hmotné nouzi aktivní budou, částka se jim bude zvyšovat. Měli by navíc dostávat 40 procent rozdílu mezi životním a existenčním minimem. Mohla by dosáhnout částky životního minima, případně i vyšší sumy.

Neprošel návrh, aby nejméně 35 procent a nejvýše 65 procent přiznaného příspěvku na živobytí bylo lidem v nouzi vypláceno formou poukázek na zboží, aby dávky neskončily například v hracích automatech nebo je nezaměstnaný nemohl utratit za alkohol a cigarety.

ČSSD chtěla dát výjimku lidem nad 55 let a lidem s invaliditou

Vystrčil i Pastuchová zároveň kritizovali návrh poslankyně Zuzany Kailové z ČSSD, podle níž mělo být odstupňované ohodnocení nezaměstnaných, kteří přijmou veřejnou službu při 20, 30 či 40 hodinách měsíčně. A zároveň by z veřejné služby byli vyňati například lidé nad pětapadesát let a lidé s invaliditou od druhého stupně.

„V současnosti máme 450 tisíc nezaměstnaných a asi 100 tisíc volných pracovních míst, přičemž někteří z nezaměstnaných jsou na pracovním trhu nezaměstnatelní. Čím více odpracují, tím jejich odměna bude vyšší,“ řekla Kailová. Za návrh své stranické kolegyně se postavila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ani přes opakované hlasování se to ale sociálním demokratům a komunistům o jeden hlas nepodařilo prosadit.

„Bez práce nejsou koláče a nezaměstnaní by se také měli zapojit do pracovního procesu,“ řekla Jana Hnyková z Úsvitu. Podpořila Vystrčila i Pastuchovou, naopak odmítla návrh Kailové. Komunista Miroslav Opálka řekl, že chyba, že je pro lidi s nižšími příjmy lepší zůstat na dávkách, tkví v tom, že jsou v Česku příliš nízké mzdy.