Vybudujeme 30 tisíc obecních bytů, lákají lidovci před volbami voliče

„Stavět by se mohlo začít v příštím roce,“ doplnil šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Poptávka po levném bydlení podle něj je a je třeba, aby obce měly připravené projekty.

Součástí nápadu je využití obecního majetku a pozemků, což by snížilo cenu bydlení o náklady developerů. Program by podle plánu KDU-ČSL spravovalo ministerstvo pro místní rozvoj, u kterého by obce o peníze žádaly.

Byty by byly určeny pro mladé rodiny, pro které jsou hypotéky buď nedosažitelné, nebo rizikové. Nešlo by ale o sociální bydlení, jak ho v končícím volebním období neúspěšně prosazovala ČSSD. O tento systém mají lidovci podle Bartoška také zájem, ale pouze pro skupinu obyvatel, které by stát měl nabídnout levné bydlení s podmínkou sociální práce s rodinami.