Nebudeme zneužívat celostátní témata, vyhlásil start kampaně Bělobrádek

Například vládní hnutí ANO v kampaních na všech úrovních dlouhodobě sází především na svého předsedu Andreje Babiše. Svého šéfa v aktuálních volbách využívají v propagačních materiálech i ČSSD nebo ODS.

„Můžeme z voličů dělat hlupáky, to můžeme, ale my nejsme populisté a my jsme se rozhodli, že budeme nabízet reálné cíle a reálná řešení,“ řekl Bělobrádek. Slíbil například to, že se strana bude zaměřovat na prorodinnou politiku a v případě podílu na krajské vládě bude na úrovni krajů nabízet částečné úvazky pro rodiče s dětmi. Ústředním mottem kampaně mají být hesla Srostlí s krajem a Chceme silný kraj.

KDU-ČSL s výjimkou pěti krajů, kde má samostatnou kandidátku, kandiduje v koalicích, například se SNK-ED, Stranou zelených či místními sdruženími. Podle Bělobrádka to často vychází z historických zkušeností. Tím, že kraj neřeší celorepubliková témata, je podle Bělobrádka snazší najít programové průniky s jinými uskupeními.

Lidovci v úterý představili také své senátní kandidáty. Obhajovat budou mandáty Petra Šilara v Ústí nad Orlicí, Stanislava Juránka v Brně a také bezpartijní místopředsedkyně Senátu Miluše Horské na Pardubicku, která je v lidoveckém senátním klubu.

Za úspěch by šéf lidovců považoval, kdyby se straně podařilo navýšit počet krajských zastupitelů, kterých má nyní 60, a zároveň zvítězit ve třech krajích. V Senátu, kde má lidovecký klub 11 členů a je po ČSSD a ODS třetím nejsilnějším klubem, by chtěli lidovci získat tolik mandátů, aby jejich klub byl druhým nejsilnějším.