Lidovci udělali další humor na Facebooku. Rýpli si do rozdávání koblih

„Je to normální součást kampaně, kterou připravujeme jako volební tým. Je to jedna z odlehčených částí, kterou prezentujeme náš volební program,“ potvrdil iDNES.cz volební manažer strany Václav Pláteník.

Samotný příspěvek však většina lidí na facebookovém profilu lidovců nedohledá. „Protože to je zacílený příspěvek, není vidět na takzvané zdi na Facebooku. Vidí to pouze lidé, na které je nastaveno zacílení. V našem případě to jsou mladší voliči,“ doplnil Pláteník.

Odmítl, že by tento obrázek měl návaznost na výstup předsedy strany Pavla Bělobrádka, který jedné uživatelce s nadsázkou napsal, že zvířata neumírají, ale že „chcípají“. Proti jeho komentáři se ovšem zvedla vlna nevole, a tak Bělobrádek reagoval příspěvkem, že už na sociálních sítích nebude „dělat humor“.

V odlehčeném duchu odpovídá strana na různé komentáře lidí pod příspěvkem. „Koblížky neumírají, koblížky chcípají,“ napsal jeden z potenciálních voličů právě v návaznosti na Bělobrádkovo slovíčkaření. „Koblížky nechcípají, jsou tráveny!“ odpovídají správci profilu. V dalším příspěvku pak vysvětlují, že jde o „vtípek na zlehčení vypjaté volební kampaně“. Celý obrázek doplňuje hashtag #prostebozistrana.