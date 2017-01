Komárek pro Impuls: V koalici to vře, komunisty v příští vládě nechci

Vztahy v koalici mají podle Komárka k harmonii daleko. „Je to tak, jako ve filmu Pan a paní Smithovi. To jsou dva partneři, kteří spolu žijí v manželství, ale chtějí se navzájem zabít. Tak takhle to v koalici funguje,“ řekl bývalý novinář a současný poslanec za hnutí ANO.

„Současná koalice ale musí trvat, protože má své děti. Dítětem je na naše poměry až zázračně slušně fungující ekonomika. Právě kvůli tomu musíme rozhádané partnerství udržet až do voleb, kdy se ti manželé nakonec zabijí,“ řekl Komárek.

Ve zmíněném filmu se však manželé Smithovi usmíří. Jestli tomu tak bude i v případě sociální demokracie a ANO, bude jasné po letošních volbách do Sněmovny.

Jako koaličního partnera Komárek dopředu odmítá KSČM. „Organizace ANO ve městech sice uzavírají určité pakty s komunisty, ale já osobně si je jako vládní stranu nedovedu představit,“ konstatoval.

Centrum pro boj s dezinformacemi je plýtvání peněz

Bývalý komentátor Komárek se v rozhovoru vyjádřil k novému Centru proti terorismu a hybridním hrozbám, které začalo pracovat pod ministerstvem vnitra a které má na internetu odhalovat dezinformace, které poškozují stát.

„Já myslím, že to je hujerovství státu. Já to naprosto chápu, ale myslím si, že to je zbytečné. Žijeme mezi obrovským množstvím hoaxů, polopravd a lží, ve kterých aby se prase vyznalo,“ komentoval snahu ministerstva hoaxy uvést na pravou míru.

„Když úřad řekne, že to je dezinformace, tak lidé si budou myslet, že to je informace, a když to skutečně dezinformace bude, tak budou zmatení ještě víc. Je to plýtvání státními penězi. Kdybych byl ministrem vnitra, tak bych takový úřad zrušil,“ uvedl dále ke smyslu úřadu Komárek, který apeloval na lidí, aby se řídili hlavně zdravým rozumem.

„(Aby) četli seriozní média, a pokud možno více seriozních médií, a třídili si ty informace podle toho,“ pokusil se vysvětlit Komárek.