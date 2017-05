Státní zástupci požadují stažení článků o dotační kauze, redakce výzvu odmítají

Český rozhlas uvedl, že se výzva týkala celkem čtyř textů, v nichž se novináři věnovali údajné manipulaci sportovních dotací. Policie v souvislosti s kauzou zadržela a následně obvinila šéfa fotbalové asociace Miroslava Peltu a ministerskou náměstkyni Simonu Kratochvílovou. Obviněn byl také bývalý šéf odboru sportu na ministerstvu školství Zdeněk Bříza a Fotbalová asociace ČR (psali jsme zde).

„V pondělí dopoledne přišla do datové schránky Českého rozhlasu výzva Vrchního státního zastupitelství v Praze, která pod hrozbou sankce 50 tisíc korun žádala stažení informací, které by podle něj mohly ohrozit vyšetřování. Český rozhlas tak měl učinit do dvou hodin od doručení výzvy,“ uvedla redakce veřejnoprávního média.

Státní zástupce Ondřej Trčka, který případ dozoruje, v souvislosti s kauzou Českému rozhlasu napsal: „Tato veřejná publikace uvedených skutečností dostupná širokému okruhu čtenářů je způsobilá nepříznivě ovlivnit a mařit vlastní průběh přípravného řízení například pro možnou relativizaci svědeckých výpovědí a tím i objasnění samotné trestné činnosti, pro kterou jsou obvinění stíháni, a práva na spravedlivý proces.“

„Není v souladu se zákonem a nemusíme ji respektovat“

Dále pak dodal, že „omezení základního práva jednotlivce na informace sleduje v přezkoumávané věci legitimní cíl, který s ohledem na účel a závažnost trestního řízení v spojitosti se zájmem společnosti na objasnění trestné činnosti a případném potrestání pachatelů převazuje nad právem na informace.“

Český rozhlas se ale ústy vedoucího právního oddělení Petra Šmelhause rozhodl, že žádosti nevyhoví. „Český rozhlas má právo a povinnost informovat svoje posluchače a v tomto právu můžeme být omezeni pouze zákonem. Žádný zákon neříká, že bychom neměli vysílat o něčem, o čem jsme se dozvěděli v souladu se zákonem. Nemáme žádný důvod se domnívat, že jsme se o těchto informacích dozvěděli v rozporu se zákonem,“ uvedl.

K tomu dodal, že ústavní práva jak Českého rozhlasu tak posluchačů stojí výše než výzva vrchního zastupitelství. Proti případným sankcím je pak Český rozhlas odhodlaný se bránit.

Bradáčová se stížností souhlasí

Podobnou výzvu přitom obdržela již v pátek redakce Aktuálně.cz. Jednalo se o článek s názvem „Pelta na ministerstvu protlačil i dotaci pro Spartu. Podle policie byly ve hře hned dvě jeho milenky“.

Aktuálně se nejprve rozhodlo v pátek výzvu uposlechnout, ale v pondělí článek opět zpřístupnilo a podalo na postup státního zastupitelství stížnost. Redakce Aktuálně posléze oslovila právníky, kteří tvrdí, že se jedná o cenzuru a nezákonné jednání, protože státní zastupitelství touto pravomocí vůbec nedisponuje. Již v pátek přitom zveřejnili text výzvy (který je dostupný zde).

ČTK v pondělí oslovila advokáta a experta na mediální právo Aleše Rozehnala, který zastupitelství kritizoval: „Výzva vrchního státního zastupitelství je příkladem překročení pravomoci tohoto orgánu. Jakékoli omezení svobody slova může být umožněno pouze na základě zákona a restrikce musí být jasná, určitá a předvídatelná. Pro odstranění článku tak, jak to požaduje vrchní státní zastupitelství, však zákonné podklady chybí.“

A velmi podobně se k výzvě staví i právník Tomáš Sokol, prezident spolku Unie obhájců. „Mé stanovisko je kategorické NE, dokonce si myslím, že by mohlo jít o trestný čin,“ uvedl Sokol s tím, že „státní zástupce ve výzvě požaduje něco, co není oprávněn požadovat, respektive vytváří dojem, že ukládá zákonem předvídanou povinnost, ač tomu tak zjevně není.“

Vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze ale jakékoli pochyby odmítá. V tiskové zprávě uvedlo, že státní zástupce v daném případě postupuje podle zákona a opírá se o konstantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nálezy Ústavního soudu a také o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

„Vrchní státní zastupitelství plně respektuje význam svobodných médii pro fungování demokratického právního státu a právo na přístup k informaci. Přesto bylo již opakovaně i v minulosti nuceno v obdobné procesní situaci (vazební řízení) přijmout opatření k ochraně další významné hodnoty, kterou představuje právo na fair proces a naplnění účelu trestního řízení,“ oznámilo zastupitelství.

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je navíc postup plně v gesci zastupitelství. „Pokud jde o výzvu Vrchního státního zastupitelství v Praze směrem k vydavatelství Economia, tento krok je plně v gesci VSZ v Praze, jedná se o procesní postup dozorového státního zástupce,“ uvedl Zeman.

Stížnost, kterou chce na žalobce podat mediální dům Economia, pod který Aktuálně spadá, by měla vyřídit jeho nadřízená a šéfka zastupitelství Lenka Bradáčová. Ta ovšem s postupem Trčky souhlasí: „Státní zástupce bude postupovat dle zákona, tak jak tomu bylo v obdobné procesní situaci v minulosti, kdy stejný procesní postup byl aprobován soudem jako zákonný a důvodný,“ sdělila. Dřívější případ nechtěla konkretizovat, jeden z mediálních domů však podle ní musel na základě tehdejšího soudního rozhodnutí zaplatit 50 tisíc korun, tedy stejnou sankci, která hrozí i Českému rozhlasu.

Soud poslal Peltu do vazby: