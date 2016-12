Vandrovcová pro Impuls: Kádě s kapry vymizí během pár desítek let

S kapry se podle Vandrovcové zachází nehumánně. „Zatímco v rybníce by se za normálních okolností někde zavrtali a hybernovali, tak v sádkách jsou po dva měsíce drženi bez potravy, což vede k celkovému vyčerpání, takže ti kapři jsou často nemocní, dostávají infekce. Ještě několikrát za svůj život jsou přemisťováni, přičemž se s nimi zachází jako s uhlím,“ tvrdí.

Kauza dne na Rádiu Impuls Kauza dne Rádia Impuls s Jaroslavem Pleslem Rozhovor s aktivistkou Terezou Vandrovcovou vysílalo Rádio Impuls ve čtvrtek 22. prosince 2016 v 18 hodin. Záznam pořadu najdete na webu rádia.

Upozornila, že mnohdy utrpení kaprů nekončí ani poté, co se dostanou do kádí. Řada lidí si totiž ryby stále kupuje živé, nosí je v igelitových taškách po nákupech, doma je dají do chlorované vody, aby je nakonec bez potřebných znalostí zabili podomácku.

Vandrovcová varovala, aby lidé nevypouštěli vánoční kapry zpátky do řek nebo rybníků. „Ti kapři už jsou tak vyčerpaní a mnohdy i nemocní, že mají nízkou šanci na přežití. Proto ani lidem nedoporučujeme, aby si kupovali kapra, a pak ho pouštěli třeba do Vltavy, protože on jak není zazimován, tak má velmi malou šanci na přežití,“ uvedla v pořadu na Rádiu Impuls.

Socioložka předpokládá, že během několika let kádě vymizí. „Moje vnoučata už žádné kádě v ulicích neuvidí, myslím že budou třeba stánky s hlívami,“ prohlásila Vandrovcová.

Proti zabíjení kaprů každoročně brojí aktivisté formou happeningů, při nichž kolemjdoucím nabízejí falešné psí maso. Místo kádí s rybami mají ohradu se štěňaty (více jsme psali zde).