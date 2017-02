Ředitel Rozhlasu pro Impuls: Od komerčních rádií se můžeme něčemu přiučit

Zavoral, který je ve funkci rok a měsíc, přiznal, že nedávno rekapituloval změny v Českém rozhlasu (ČRo) za jeho působení. Zmínil i otevření nové stanice rozhlasu v Liberci. „Já jsem tak trošku zahájil proces emancipace menších rádií v našem portfoliu, která ještě nejsou tak viditelná, jako je Zlín, Karlovy Vary, nebo právě Liberec,“ řekl.

Kauza dne na Rádiu Impuls Kauza dne Rádia Impuls s Jaroslavem Pleslem Kauzu dne s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem Rádio Impuls odvysílalo ve čtvrtek 23. 2. 2017 v 18:00.

Generální ředitel ČRo přiznal, že v současnosti má rozhlas těžkou pozici v konkurenčním boji. „Rádio jako takové na mediálním trhu malinko ztrácí, protože se kolem nás objevuje řada nových médií, které jsou silnou konkurencí,“ uvedl. Vyjádřil naději, ČRo si svou pozici udrží. „Velmi bych si přál, aby nejenom Český rozhlas, ale obecně rádia nebyla těmi, kdo se nechává unášet vývojem, ale naopak hybateli vývoje.

Plesl se ředitele ČRo ptal také na to, jak on sám poslouchá rádio. Kromě autorádia je to pro Zavorala i mobilní telefon. „Věřím, že mobilní telefon, který mám dnes jako druhou platformu, bude ve finále asi tou nejhlavnější,“ odpověděl Zavoral.

Budoucnost rozhlasového vysílání je podle něj v „hybridním rádiu“, které by představovalo kombinaci různých platforem, jako je analogové, digitální a internetové vysílání.

Komerční rádia podle Zavorala mohou být pro veřejnoprávní rozhlas inspirací, jako konkurenci je nevnímá. „My se můžeme od privátních stanic ledasčemu učit, pokud jde o formu, myslím si, že ta forma často může být atraktivnější a zábavnější, než je v případě Českého rozhlasu. Věřím zase, že kolegové v privátních rádiích se mohou něco učit od Českého rozhlasu v oblasti obsahu,“ řekl.

Řeč přišla i na koncesionářský poplatek, jehož výše je v současné době 45 korun. Podle Zavorala je dostatečná, další finance by hledal spíše v úsporách a grantech.