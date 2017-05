Šmerdová pro Impuls: Doufám, že další generálky mě budou následovat

„Jsem generálkou teprve pár dnů a ještě jsem si na to nestačila zvyknout. Hodnost je důležitá, protože je to určitý stupeň významu člověka v armádě. Ale i v armádě je každý z nás člověkem a je to o lidskosti a přístupu jednoho k druhému,“ prohlásila Šmerodvá v Kauze dne.

Šmerdová má v české armádě na starosti nábor a je poradkyní náčelníka generálního štábu. „Zájem o vstup do armády je. Mladí chtějí poznat něco nového. Armáda se už dlouhou dobu prezentuje jako odpovědný, spolehlivý a hlavně atraktivní zaměstnavatel,“ uvedla.

Ačkoliv je služba v armádě finančně zajímavá, ne vždy to lidé podle Šmerdové dělají pro peníze. „V současné době přicházejí do armády lidé, kteří to chtějí dělat jako svoje povolání,“ řekla.

Šmerdová v armádě slouží už 33 let a do budoucna by přivítala i další generálku. „Doufám, že když teď prošlápnu chodníček, tak další budou následovat,“ uzavřela.

Šmerdová vystudovala střední ekonomickou školu, po nástupu do armády v roce 1984 absolvovala vojenskou školu pro spojařky protivzdušné obrany státu, později při zaměstnání Vysokou vojenskou školu pedagogickou v Bratislavě a absolvovala kurz na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově.

Šmerdová zahájila v roce 1996 kariéru v oblasti personalistiky. Po roce 2001 stála u zrodu profesionalizace ozbrojených sil. Postupně zastávala funkci vedoucí oddělení rekrutací a výběru a posléze náčelnice odboru náboru. Problematice se věnuje dodnes. V prosinci 2008 byla jmenována do hodnosti plukovnice.