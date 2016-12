MF DNES přinesla dárky dceři šikanované učitelky. Čtenáři poslali statisíce

Vzkazy co napsali čtenáři Katce Kolem průmyslovky Na Třebešíně chodím každý den s malou dcerkou a od počátku na tu dívku velmi intenzivně myslím. Ráda bych jí pomohla. Jakkoliv. Nedávno mi také umřela maminka, a tak vím, jak těžké je takovou situaci zvládnout.

Lenka Pršalová

Mám u sebe babičku, původem z Ruska, tak by si třeba mohla popovídat s tou vaší. Mojí babi je 94, ale je čiperka a mobil ovládá dobře. Tak jen takový nápad.

C. Maříková

Chtěl bych Katce vyjádřit svůj obdiv a obrovskou morální podporu. Katka přišla o nejlepší mámu, já jsem před rokem přišel o nejlepší manželku, se kterou jsem prožil nádherných 45 let, než mi ji krutá nemoc vzala. Umím si představit, jak se teď Katka cítí. Ota Ginter

Doslova s námi zacloumal článek Vánoce bez maminky v Magazínu DNES a chtěli bychom této mladé dívce těžce zkoušené životem alespoň trochu ulehčit situaci po úmrtí její maminky. Jsme důchodci, nemůžeme poslat moc, ale doufáme, že se najdou i další lidé, ochotní pomoci.

Milada a Karel Svobodovi

Učila jsem 37 let na gymnáziu a mohla bych vyprávět. Ráda bych Katce pomohla. Asi by k nám do Českého ráje na Vánoce nechtěla. Určitě bych se snažila udělat bramborový salát, který dělala její maminka. Chci pomoci.

D. Hanušová

Mám tři dospívající děti a nedovedu si představit, že by zůstaly takto osamoceny. I když jsem momentálně na nemocenské a nemohu poslat závratnou částku, zapojila bych i svou rodinu a přátele.

Miroslava Bürgerová

Odvaha, s jakou Kateřina vystoupila na veřejnost, bere dech a nutí k obdivu. Má talent, zájmy a cíle, které musí uskutečnit a jít cestou, kterou by si maminka pro ni přála. Eva Kordová

V životě jsem si prošla něčím podobným. V roce 1961, v mých pěti letech, mi zemřela maminka. Dokážu se do Katčiny situace vžít. Nedaří se mi špatně, jen ten syndrom ztráty matky mě nechce opustit.

Čtenářka chtěla zůstat v anonymitě

Protože mám stejně smutné Vánoce, ztratila jsem krásnou, milující dceru, chtěla bych Kateřině přispět nějakou finanční částkou, i když vím, že maminku nenahradí nikdo. M. V.

Byla by škoda, kdyby nemohla dál studovat. V naší rodině už vystudovali tři studenti, takže vím, co vysokoškolské studium obnáší.

Ivan Karas